Tetour po Baníku: V Liberci jsem víc spokojený s tréninkovým procesem

Jsou to dva měsíce, co Daniel Tetour vyměnil Ostravu po třech a půl letech za Liberec. Devětadvacetiletý středopolař odešel z Baníku v tichosti, dlouhodobě ho totiž trápily zdravotní problémy. V základu nastoupil za Slovan poprvé v neděli – a hned pikantně na stadionu ve Vítkovicích, kde se mu v prvních dvou sezonách střelecky dařilo. Slušným výkonem přispěl k bodu za remízu 2:2.

Mohlo být i lépe, kdyby vaše rána z 26. sekundy neskončila na tyči, že?

„Někteří fanoušci možná ještě nesedli, asi by to pro ně byla docela studená sprcha. Nám by to dost pomohlo, pro ně naopak asi dost kruté. Škoda, padnout to tam mohlo.“

Radoval byste se vůbec? Ještě v únoru jste byl hráčem Baníku, emoce se musely mísit.

„Bylo to trošku zvláštní, ale hodně jsem se v poslední době soustředil na to, abych byl zdravý a na hřišti. To bylo to hlavní. Že to vyšlo zrovna na Baník, byl bonus.“

Loboval jste u trenéra?

„O nic jsem nežádal. (úsměv) Ale trenér možná věděl, že motivace by mohla být trošku větší. Nejsem ještě asi úplně kondičně připravený, že bych vše zvládal na sto procent, ale cítil jsem se dobře. Jsem rád, že jsem konečně zase naskočil v základu. Motivace asi byla větší. Hezký stadion, fanoušci skvělí, super trávník... To naladí každého hráče, chcete hrát takové zápasy.“

A po něm jste vesele klábosil s kamarády, teď už protihráči.

„Jo, už při odchodu jsem posílal takové hecující zprávy, že to bude zajímavý duel. Ale bral jsem to spíš tak, že jsem se potkal s mými nedávnými parťáky. Žádný extrémní náboj.“

Co remíza vyřešila?

„Nic, zůstali jsme pořád na stejném místě. Ale pořád můžeme dál hrát o poháry, je to v našich rukách.“

Hodně se spekulovalo o tom, která příčka je pro liberecký boj o Evropu vlastně výhodnější.

„Kdybychom v Ostravě vyhráli, bylo by to pro nás super. Měli bychom čtvrté místo na dostřel, prali bychom se o to asi ve třech. Kdyby nám remíza pomohla do šestky, asi by to bylo horší. Ale prostě jedeme dál a bojujeme.“

Sympatické bylo, že jste bojovali až do poslední sekundy. Co vás tak nakoplo?

„Každý si asi říká, že by měl mít dobrý vstup do poločasů, ale do toho druhého se nám to nepovedlo. Hned jsme inkasovali. Pak jsme na to zareagovali, škoda, že jsme nevyužili i další šance. A co nás nakoplo? Co jsem vypozoroval, liberecký mančaft má větší kombinační sílu. Snaží se hrát. Jsme schopni opřít se o nějaké systémy a vytvořit si šance.“

Asistenci vám sebral Denis Višinský špatným dotykem, že?

„Možná měl jít víc do tahu a zkusit vystřelit. Škoda.“

Neskákal jste u Kpozovy branky moc brzo?

„Trošku jsem se bál, že bych to mohl zavěsit do nesprávné branky. Chtěl jsem to jen prodloužit, ale nepovedlo se. Čekal jsem možná, že vyleze do malého vápna brankář, ale neuhlídal jsem ho.“

Jinak ale vypadáte v novém dresu spokojeně.

„Trošku víc jsem spokojen s tréninkovým procesem. Jsme víc na míči. V tréninku jsou prvky, které mi přijdou víc důležité. Je jich tam víc než tady. Z tohoto pohledu určitě spokojenost. Teď tam vstoupil nový majitel, takže od nové sezony může proběhnout spousta dalších super věcí a být lepší a lepší.“

A na Baník budete vzpomínat jak?

„Po tom druhém roce, kdy jsem se začal prát se zdravotními problémy, se to trošku zlomilo. Štvalo mě, že člověk není zdravý a nemyslí tolik na fotbal, ale na léčbu a na to, jak z toho ven. Doufám, že teď už mám na nějaký čas pokoj a chvíli zase budu hrát.“