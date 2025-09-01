Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi do Belgie? Černý blízko odchodu do Turecka

Skóre proti Karviné otevřel za Plzeň Rafiu Durosinmi
Skóre proti Karviné otevřel za Plzeň Rafiu DurosinmiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Albion Rrahmani ze Sparty
Trenér Leverkusenu Erik ten Hag a český útočník Patrik Schick
Igoh Ogbu ze Slavie
Eliesse Ben Seghir je novou posilou Leverkusenu
Do Slavie přichází Muhammed Cham
Tomáš Rigo je novou posilou Stoke City
7
Fotogalerie
iSport.cz
Fotbal

Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Online přenos - Fotbalové přestupy ONLINE
Všechny zprávyDůležité momenty
Bundesliga
Chance Liga
Druhá liga
La Liga
Ligue 1
Premier League
Serie A

Zprávy ze dne 1. září 2025

Premier League
1. září 2025 · 15:08

Manchester City zůstává před koncem přestupového období aktivní a tentokrát jeden z hráčů kádr opouští. Obránce Manuel Akanji, který nedostal šanci ani v jednom z dosavadních tří utkání Cityzens v Premier League, má namířeno do Interu Milán. Kluby se dohodly na hostování za poplatek dvou milionů eur, na dalších patnáct milionů (přes 360 milionů korun) je vyčíslena hodnota opce, která se stane povinnou jen v případě splnění určitých podmínek.

Premier League
1. září 2025 · 14:37

Liverpool pouští talent ke konkurenci. S Aston Villou se dohodl na hostování Harveyho Elliotta s následnou povinnou opcí v hodnotě 35 milionů liber (téměř jedné miliardy korun).

Důležitý moment
Bundesliga
1. září 2025 · 13:22

Bude mít David Jurásek v Besiktasi nového parťáka? Podle tureckého novináře Yağıze Sabuncuoğlua je na spadnutí přestup Václava Černého z Wolfsburgu. Český reprezentant už by měl být na cestě ke zdravotní prohlídce a podpisu smlouvy. Transfer klub vyjde na šest až sedm milionů eur.

Důležitý moment
Premier League
1. září 2025 · 13:15

Manchester United našel gólmana. Klub byl v kontaktu hned se dvěma brankáři - Sennem Lammensem z Antverp a Emilianem Martínezem z Aston Villy. Boj na dálku nakonec vyhrál 23letý Belgičan, který podepíše smlouvu na pět let. Anglický klub by měl do Antverp poslat 21 milionů eur (přes 500 milionů korun) plus bonusy. U Martíneze se nyní řeší možný přestup do Galatasaraye.

Chance Liga
1. září 2025 · 13:07

Michal Beran promluvil na reprezentačním srazu o zájmu Olomouce. „Řeší se to, baví se dva kluby mezi sebou, já čekám na výsledek. Tuhle nabídku jsem nečekal, přišla zčistajasna, spíš ji nečekal vůbec nikdo. Dneska a zítra je ještě čas to dořešit, brzy se bude vědět.“

Michal Beran v jabloneckém dresu na hřišti Bohemians
Michal Beran v jabloneckém dresu na hřišti Bohemians
Důležitý moment
Chance Liga
1. září 2025 · 13:02

Podle novináře Rudyho Galettiho má Plzeň na stole nabídku od Gentu na Rafia Durosinmiho. Vedení Viktorie ale nabízenou částku v neznámé výši považuje za příliš nízkou a podle informací webu inFotbal.cz už měla odmítnout. Sám hráč má o přesun do belgické ligy velký zájem a údajně odmítl trénovat, aby si přestup vynutil.

Důležitý moment
Chance Liga
1. září 2025 · 12:29

Další transfer z české ligy do Lyonu? Podle serveru Foot MercatoOlympique zájem o Albiona Rrahmaniho ze Sparty! Francouzský klub hledá náhradu za Georgese Mikautadzeho, který odchází do Villarrealu. Letenští už měli odmítnout první nabídku v hodnotě šesti milionů eur (necelých 150 milionů korun), požadují o dva miliony více.

Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Albion Rrahmani se trefil v odvetě 3. předkola KL v Jerevanu
Důležitý moment
Bundesliga
1. září 2025 · 11:47

Erik ten Hag byl odvolán z pozice hlavního trenéra Bayeru Leverkusen. Vedení o jeho konci rozhodlo během pondělního rána. Český reprezentant Patrik Schick je tak aktuálně bez kouče.

Premier League
1. září 2025 · 11:22

Po Nickovi WoltemademNewcastle další posilu do útoku - z Brentfordu přichází Yoane Wissa. Kluby už jsou dohodnuté na podmínkách a přestupové částce 55 milionů liber (více než 1,5 miliardy korun), 28letého forvarda čeká zdravotní prohlídka.

Yoane Wissa v dresu Brentfordu
Yoane Wissa v dresu Brentfordu
Premier League
1. září 2025 · 11:15

Jadon Sancho se dočká nové šance v Premier League. V aktuální sezoně v dresu Manchesteru United nedostal na hřišti ani minutu a nyní odchází na další hostování. Stane se novou posilou konkurenční Aston Villy.

La Liga
1. září 2025 · 11:01

Alexis Sánchez bude v bohaté kariéře pokračovat v Seville, kam přestoupí z Udinese. 36letý útočník by měl s klubem podepsat smlouvu na jeden rok.

Premier League
1. září 2025 · 10:51

Důležité podpisy hlásí také Sunderland - nováčka anglické Premier League posílí nizozemské duo. Útočník Brian Brobbey přichází z Ajaxu na přestup za 20 milionů eur (cca 488 milionů korun) a dalších 5 milionů v bonusech, obránce Lutsharel Geertruida pak z Lipska dorazí na hostování s nepovinnou opcí v hodnotě 23 milionů eur (zhruba 560 milionů korun).

Důležitý moment
Chance Liga
1. září 2025 · 10:10

Opustí Igoh Ogbu Slavii? Server Africafoot přišel s informací, že by měl nigerijský stoper odejít na hostování s opcí k nováčkovi bundesligy z Hamburku.

Igoh Ogbu ze Slavie
Igoh Ogbu ze Slavie
Důležitý moment
Premier League
1. září 2025 · 09:57

Očekávané se stává skutečností. Po odchodu Édersona do FenerbahceManchester City novou brankářskou jedničku. Z PSG přijde za 27 milionů eur (660 milionů korun) Gianluigi Donnarumma, kterého nyní čeká zdravotní prohlídka a po reprezentační přestávce se připojí ke svému novému týmu. Podepsat by měl smlouvu na pět let.

1. září 2025 · 09:55

Už po šesti kolech skončil u Prešova český kouč Jaroslav Hynek a stal se prvním odvolaným trenérem v tomto ročníku slovenské ligy. Tatran je po sobotní porážce 2:3 s Trenčínem stále bez výhry. V tabulce je se třemi body desátý. Prešovský klub oznámil Hynkův odchod na sociálních sítích.

La Liga
1. září 2025 · 09:55

Antony zůstává v Realu Betis. Španělský klub za pětadvacetletého útočníka pošle do Manchesteru United částku v celkové hodnotě 25 milionů eur (610 milionů korun).

Druhá liga
1. září 2025 · 08:56

U druholigové Vlašimi skončil po třech měsících ve funkci kvůli špatným výsledkům trenér Jakub Harant. Předposlední celek tabulky o tom informoval na svém webu.

U druholigové Vlašimi skončil hlavní trenér Jakub Harant
U druholigové Vlašimi skončil hlavní trenér Jakub Harant
Důležitý moment
Premier League
1. září 2025 · 06:47

Deadline day začíná zostra v Anglii. Jak informují tamní média, Liverpool se po dlouhých jednáních definitivně dohodl s Newcastlem na příchodu švédského útočníka Alexandra Isaka. Součástí dohody je přestupová částka ve výši 125 milionů liber, tedy zhruba 3,7 miliardy korun, což představuje nový britský rekord. Pětadvacetiletý kanonýr, který v minulé sezoně Premier League nastřílel 23 branek, má okamžitě posílit ofenzivu týmu Arneho Slota a stát se jednou z největších hvězd současného kádru. Liverpool si od něj slibuje, že se stane klíčovou postavou útoku po boku Mohameda Salaha. Isaka by měla v pondělí ráno čeká zdravotní prohlídka. 

Alexander Isak míří z Newcastlu do Liverpoolu
Alexander Isak míří z Newcastlu do Liverpoolu
Důležitý moment
1. září 2025 · 06:30

Zprávy ze dne 31. srpna 2025

Bundesliga
31. srpna 2025 · 21:43

Leverkusen přivedl marockého reprezentantem Eliesse Ben Seghirea. Dvacetiletý křídelník přichází k bundesligovým vicemistrům z francouzského AS Monako. S Bayerem podepsal smlouvu platnou do 30. června 2030.

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů