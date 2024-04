Provod po výhře Slavie: Jsme zpátky ve hře o titul. Dost věcí jsme si vyříkali

Bylo složité hodit dva nevydařené zápasy v řadě za hlavu?

„Byla to nepříjemnost, to souhlasím, ale zase jsme měli obrovskou motivaci to v Hradci zlomit. Myslím, že to bylo i vidět. K zápasu jsme přistoupili úplně jinak, než třeba k tomu plzeňskému. Dost věcí jsme si za poslední dny vyříkali.“

V čem to bylo jiné, než v Plzni?

„V mentálním nastavení. Proto jsme vyhráli. Já vlastně doteď nevím, proč jsme k tomu Plzni tak přistoupili... V Hradci se nám povedl začátek, dobře jsme do utkání vystoupili, vyhrávali první souboje a sbírali druhé míče. Nebylo to jenom pár lidí v sestavě, ale úplně všichni. Třeba Petr Ševčík. On většinou není úplně soubojový hráč, ale dneska se v tomto směru vydal. Tyto jednotlivosti pak staví základy.“

Hradec se jen nebránil, snažil se být aktivní. Tenhle způsob hry vám sedí, že?

„Nemuseli jsme se potýkat s urputnou obranou, to je pravda. Ale já to čekal, znám trenéra Horejše. Je mi jasné, že se na zápas těšil, pro celý Hradec to byl svátek. Mají tady krásný stadion. Navíc jsou v klidu, mohli si takový způsob zápasu dovolit, ale v žádném případě si nemyslím, že by něco podcenili. Ano, chtěli hrát fotbal, což bylo dobře pro fotbal.“ (usměje se)

Konec jste příliš nezvládli. Hradec promarnil dvě velké šance, v samotném závěru pak skóroval. Neměli jste finiš lépe kontrolovat?

„Určitě jo. Musíme si to rozebrat, protože koncovky se nám příliš nedaří. Důvodem je, že přestaneme vyhrávat souboje, možná jsme taky trochu zalekli. Přitom jsme odehráli slušný první poločas, do druhého dobře vstoupíme, kontrolujeme vývoj a pak přijde takový výpadek... První velká šance nás možná poznamenala. Ale důležité je, že jsme to dotáhli.“

Sparta vyhrála v Olomouci, před nadstavbou na rivala ztrácíte čtyři body, de facto pět. Jak velký je to limit v boji o titul?

„Výhra Sparty je pro mě nová informace. Doteď jsem výsledek nevěděl. Přiznám se, že jsem se k její ztrátě ani neupínal. Bohužel titul nemáme ve svých rukou, ale na druhou stranu pořád věříme tomu, že když zvládneme všechny zápasy, tak je trofej pořád blízko. Musíme se soustředit na každý zápas, aby se neopakoval ten v Plzni. Po dnešku věřím, že jsme v boji o titul zase zpátky.“

Gratulovali jste trenérovi k pokoření historické mety v počtu ligových vítězství?

„Ano, hned po zápase. Je to neuvěřitelný úspěch, neuvěřitelný milník.“