Priske o fanoušcích: To jsem nezažil. Řekl, proč má přednost Sadílek

Před zápasem vyrazil před obří kotel sparťanských fanoušků, gesty ho ještě více rozbouřil. Pak už vedl mužstvo za vítězstvím a potvrzením faktu, že Sparta ovládla základní část ligy se čtyřbodovým náskokem před Slavií. „Byl to náš první cíl,“ pronesl trenér Brian Priske po výhře 4:1 v Olomouci . Co je ten druhý, je jasné: titul.

Je pro vás první místo tak zásadní?

„Chtěli jsme si zajistit první příčku pro play off a myslím, že hráči si to skvělými výkony v průběhu ročníku zasloužili i proto, že jsme získali opravdu spoustu bodů.“

Můžete titul ztratit jen vy sami?

„Není to tak. Česká liga je plná kvality, zápasy nikdy nejsou jednoduché. Musíme ukazovat, co umíme, soustředit se na to, jak se dostat k cíli, než se dívat na to, co se může pokazit. Do konce sezony nás čeká šest finále. (včetně poháru - pozn. red.)“

Olomouc hrála otevřeněji než minulý týden na Slavii. Překvapilo vás to?

„Před utkáním máte v hlavě několik scénářů, nebo spíš různé scénáře, jakým způsobem se může zápas vyvíjet. Samozřejmě jsme viděli utkání na Slavii, ale jsou velké rozdíly, jakým způsobem se připravujete a prezentujete, pokud hrajete před domácím publikem. Vždycky hrajete před svými fanoušky přímočařejší zápas.“

Ale v Olomouci jste spíš měli domácí prostředí vy. Co říkáte na nájezd nějakých pěti tisíc fanoušků?

„Nevzpomínám si, že bych během kariéry zažil podobnou atmosféru. Naši fanoušci jsou úžasní dlouhou dobu, vždycky podporují tým a během utkání dokáží vyvinout ještě větší tlak. Myslím, že to svědčí o tom, že jsme společně jedna jednotka, že tvoříme společný tým. Tohle jsem řekl i hráčům, že tohle je signál, že oceňují, co se nám podařilo vybudovat. Je to neuvěřitelné a asi to nedokážu slovy ocenit.“

Připraven nebyl Martin Vitík. Co s ním je?

„Včera si otočil kotník. Nepředpokládám, že by mělo jít o něco dlouhodobého. Koneckonců, je to mladý kluk.“

Naopak potřetí v řadě jste poslal do základní sestavy Lukáše Sadílka. Jak jste s ním spokojený?

„Musím říct, že jeho výkony oceňuju v průběhu celé sezony, jsou opravdu na vysoké úrovni a zaslouží si, aby nastupoval. Chápu, že jsou Qazim Laci i Markus Solbakken nespokojeni, na druhou stranu v úvodní jedenáctce dostává příležitost hráč, který podává takové výkony, že zkrátka bude hrát on. Vemte si Asgera Sörensena. Kdyby se Martin Vitík nezranil, hrál by on. Asger ale ukázal, co potřebujeme - dobré mentální nastavení, kvalitu. Výkon, který podal, byl fantastický. Není prostor být výrazně nespokojený, je třeba být připravený.“

Nadstavbu začnete na Slovácku. Vzpomenete si na titulový zápas z minulého roku?

„Samozřejmě si všichni pamatujeme, co se tam stalo, jaká byla atmosféra. Ale abych se přiznal, tak se spíš dívám na zápas, který jsme tam hráli nedávno. Bylo to dobré utkání, přestože jsme soupeři dovolili vstřelit branku. Soustředím se na to, co je teď, abychom dále vítězili.“