Pražská „S“ před nadstavbou: rozjetý útok, změny i rekordní meta 192

Video se připravuje ... 30. kolo FORTUNA:LIGY v boji o titul příliš nenapovědělo, Sparta je zase o malý kousek blíž. Letenští v neděli vyhráli v Olomouci 4:1 a drží čtyřbodový náskok na Slavii, která zvládla duel v Hradci (2:1). Co zápasy pražských „S“ ukázaly o rozpoložení obou velkých rivalů před klíčovou nadstavbou?

SPARTA: Kapitán v ráži Po útlumu, který na Ladislava Krejčího přišel v týdnech následujících po brutálním programovém vstupu do jara, se zase zvedá. Herně už to bylo znát v minulých utkáních, v Olomouci přidal i produktivitu. Kapitán Sparty se prosadil z penalty a chvíli poté hlavou po rohu. Přitom na pokutový kop se nechystal tradičně, nýbrž nadvakrát. „Nebylo to postavením balonu. Ptal jsem se rozhodčího, jestli už bude pískat, chvíli to trvalo. Nemám rád, když dlouho stojím, proto jsem to odkrokoval dvakrát,“ vysvětloval. Ke dvěma zásahům přihodil ještě asistenci na branku Jana Kuchty. „Snažím se pracovat pořád stejně, občas to vyjde, občas ne. Někdo dává důraz jen na to, jestli se dávají góly. Hlavní je, že se vyhrává, že jsme na prvním místě,“ povídal. „Cítím dobrou atmosféru jak na hřišti i mimo něj. Z kluků opět cítím větší sebevědomí, což. Je vidět i na akcích i na individuálních dovednostech.“ Olomouc - Sparta: Krejčí bezpečně proměňuje penaltu, 1:0 pro Letenské! Video se připravuje ...

SLAVIA: Trpišovský na metě 192 Dva týdny čekal Jindřich Trpišovský na 192. ligové vítězství. Nedočkal se v Plzni, ani minule proti Olomouci. Klaplo to až v Hradci Králové. V samostatné historii samostatné ligy se nikdo na takovou metu nedostal. Až on. „V životě by mě nenapadlo, že se dostanu na taková čísla. Vydělával jsem si jako barman, fotbal pro mě nebyla práce ale zábava. Teď už to teda práce je. A docela velká. Přiznávám, že to ze mě spadlo," úlevně pravil trenérský rekordman. Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci • Foto ČTK / Taneček David

SPARTA: Atomovky plení dál Všichni tři v Olomouci hráli výborně, útočná formace zkrátka Spartě šlape. Tentokrát naskočila už od začátku v klasickém složení Veljko Birmančevič, Jan Kuchta, Lukáš Haraslín. První dva skórovali, Kuchta ještě zařídil penaltu. V posledních třech duelech Sparta nastřádala jedenáct zásahů. Trio H+K+B je podepsáno pod osmi z nich. Na Sigmě to potvrdilo.„Proti Spartě jsme celkem hráli, ale oni nás předčili v zakončení. Dali nám čtyři góly, Slavia před týdnem dva, a to ještě jeden pofiderní,“ srovnával útočník Sigmy Jáchym Šíp. „Favorita chcete potrápit, děláte pro to maximum, ale když dostanete dva góly ze standardek, je to těžké. Trošku víc to otevřete a pak přijdou další pohlavky. Sparta všechno potrestá, i když my chceme být co nejnepříjemnější,“ přidal trenér Jiří Saňák. Olomouc - Sparta: Nádherný ťukes Letenských, Kuchta dostal míč za Stopenna! 0:4 Video se připravuje ...

SLAVIA: Šest změn v sestavě Liga spěchá k závěru, trenéři by měli mít sestavu téměř na tuty, otazníky mít třeba jen na jedné, či dvou pozicích. Ve Slavii je ale všechno jinak. Po dvou marných zápasech a dost možná osudových ztrátách (Plzeň 0:1, Olomouc 2:2) Trpišovský udělal masivních šest změn. Ze hřiště se pakovali Zima, Bořil, Zafeiris, Wallem, Jurečka a Jurásek. „Chtěli jsme poskládat tým z kluků, kteří mají formu. Kteří se ukazují dobře v tréninku a jsou odolní,“ vysvětloval trenér svůj krok. „Trochu jsem sázel i na kluky mající zkušenosti s koncem ligy, s těžkými obdobími ve Slavii,“ dodal. Hradec Králové - Slavia: Provod se z kroku opřel do míče a zavěsil za Zadražila, 0:1! Video se připravuje ...

SPARTA: Start v titulovém ráji Vloni na jaře vyrazili na Slovácko k předposlednímu zápasu nadstavby. Bezbrankovou plichtou potvrdili zisk titulu, v posledním duelu s Plzní už si mohli dovolit prohrát. Tentokrát sparťané závěrečnou část ročníku v Uherském Hradišti začnou, v neděli dorazí na stadion s extravagantními světly. „Samozřejmě si všichni pamatujeme, co se tam stalo, jaká byla atmosféra. Ale abych se přiznal, tak se spíš dívám na zápas, který jsme tam hráli nedávno. Bylo to dobré utkání, přestože jsme soupeři dovolili vstřelit branku. Soustředím se na to, co je teď, abychom dále vítězili,“ pronesl trenér Brian Priske. Brian Priske si užil vítěznou děkovačku v Olomouci • Foto Pavel Mazáč (Sport)