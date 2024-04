Zrušme VAR jako ve Švédsku, zuřil Hapal. Zmačkat Blažka je jednoduché...

Jaký byl zápas s Libercem?

„Mám dva pocity. Jeden logicky dobrý, spokojenost, že jsme zakončili základní část na čtvrtém místě. Na druhé straně jsme doma nedokázali zvítězit, i když se nám zápas dobře vyvíjel. Zase jsme ale udělali nějaké zbytečné chyby a soupeř se do utkání vrátil dvěma góly. Je to škoda, mrzí mě to vůči divákům, protože tady v Ostravě chodí na fotbal a chtějí vidět Baník vítězit. Holt to tak je. Možná, že zvítězíme v nejpodstatnějších a nejdůležitějších zápasech sezony, které nás ještě čekají.“

Musíte se ale vyvarovat ztrát jako s Bohemians, Karvinou, Libercem...

„Kdybych věděl, čím to je, tak to změníme. Bohužel. Lidi nám fandí, třeba vstup do druhé půle byl výborný, měli jsme tlak, ale nedokážeme z toho dát pojistkový gól. Poslední dobou jsme vzadu trošku zranitelní, gólů dostáváme na můj vkus až moc. Ale jsme také efektivní, protože góly i dáváme. Když to tak vidím, byl to zápas blbec.“

Za poslední tři zápasy jste inkasovali osmkrát.

„Děláme individuální chyby a na druhé straně má soupeř kvalitu. Myslím, že u prvního gólu Lišák (Lischka) chtěl uhrát míč, přitom to možná stačilo kopnout do rohu nebo do autu. Ta situace by nenastala. A druhý gól padl po nepohlídané standardce. Musím se podívat na video.“

Nebylo pro vás tématem sáhnout do obrany po zápase na Spartě?

„To rezonuje od fanoušků, ale právě naopak. Zmačkat Blažka je pro každého jednoduché, to dokáže každý, ale Bláža odvedl dobrý výkon. Nebyl v ničem těžkém, složitém, ale odehrál to výborně, rval se od první minuty až do poslední. Cítím, že to tady rezonuje. Je však soubojovější než Karel (Pojezný), který je na tom zase výborně herně. V osobních soubojích však propadá, proto jsme se rozhodli pro tento způsob. Nakonec jsme přešli do trojky, což nám docela pomohlo, ale bohužel jsme se nedokázali prosadit.“

Jak se těšíte na zápasy proti české špičce?

„Zajímavé je, že se nám sice nedaří vítězit doma, ale právě tady budeme mít soupeře pod námi. Já věřím, že to mužstvo zlomí a že fakt přijde zápas, který bude nejdůležitější, a my diváky potěšíme vítězstvím. Nicméně Sparta, Slavia, Plzeň jsou výborní soupeři, na to se těšíme. Uvidíme. Myslím, že když neuděláme takové individuální chyby jako teď na Spartě a postavíme se k tomu čelem, jsme schopní odehrát dobré zápasy všude.“

Nečekal jste, že se někdo z ofenzivní trojice přidá k Ewertonovi sebevědomím nebo něčím překvapivým?

„Buchtič (Buchta) určitě neodehrál dobrý zápas, ale byla na něj penalta a na gól nahrál. Má tak plusové body, proto bych ho vyzdvihl, i když to nebylo optimální a ideální. Každopádně jo, více jsme čekali od Filipa Kubaly, že se prosadí. Měl tam některé situace. Po vystřídání jsme doufali v brejky, že to bude pro Tanka nebo Adedirana. Gól dal, ale bohužel z ofsajdu.“

Překvapilo vás, že nastoupil Michal Fukala, i když v létě má namířeno do Baníku?

„Já tohle neřeším. Je to tak, jak to je... I kdyby nás porazil, dal tři góly, tak hráč by měl hrávat. Pokud může, ať hraje. Je jedno, jestli je to hráč na hostování, nebo jinak. Neřeším to. Určitě odehrál slušný zápas.“

Tomáš Rigo nenastoupil kvůli zranění?

„Ano, Tomáš Rigo měl problémy se zadním stehenním svalem, ale myslím si, že příští týden už bude fit. Jen nevím, jak jste viděli situaci u Lischky, u ofenzivní standardky.“

Jako Prebslovo držení.

„Jo…“ (přikyvuje)

Ale to je v kompetenci VARu.

„Jasně, tak ho zrušme, jako to chtějí ve Švédsku! Nerozumím tomu. Já to viděl v reálu, a pokud na videu uvidím, že to penalta není, tak se omluvím. Ale podle mě byla jasná. A proč bychom nemohli kopat dvě penalty, když jsou. Nechápu to, nerozumím tomu.“

Vy jste se zlobil i před vyrovnávacím gólem, když vaši dva hráči leželi na trávníku.

„To je další věc. Situace, kdy máme výhodu, zraněného hráče, byl tam ofsajd při přihrávce na Buchtu, pak znovu faul, ale z nevýhody měl soupeř roh. Tomu nerozumím. Kdyby to rozhodčí Rouček přerušil a nechal nám ošetřit hráče, tak bych to bral. Vždyť mu nakonec udělil žlutou kartu. Dobře, šli jsme do protiútoku, ale pak jsem to viděl jako nevýhodu. A z následného rohu jsme dostali gól.“