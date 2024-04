Slávistická akademie: vize Red Bull, příchod repre experta a odchod talentu

Na zprávy o dlouho proklamovaném projektu mládežnické akademii čekali slávističtí fanoušci dlouho a po příchodu Pavla Tykače se konečně dočkali posunu. „Otevírat chceme v roce 2026,“ pochlubil se na začátku roku Jaroslav Tvrdík. Ambiciózní projekt na pražském Šeberově se od té doby posunul a podle zdrojů deníku Sport odsouhlasil Pavel Tykač tu nejdražší variantu. Do svých řad navíc ulovil zajímavé trenérské jméno. Přesto schytává slávistická mládež velkou ránu, na odchodu je jeden z jejích největších klenotů.

Plány, které Jaroslav Tvrdík v pořadu Totální podcast v lednu představil, byly pro slávistickou obec více než zajímavé. Na Šeberově má dle jeho slov za dva roky stát rozsáhlá fotbalová akademie obsahující až jedenáct hřišť, nové tréninkové zázemí by tam měl najít i A tým. Šéf představenstva tehdy nastínil tři koncepty. Prvním byl základní typ akademie, se kterým Slavia pracovala dosud.

Další měl být inspirovaný lokálními konkurenty, jmenovitě Legií Varšava. Tamní prostředí si nedávno v reportáži iSport.cz vychvaloval i Tomáš Pekhart.

„I Lewandowski nám to chválil, byl tady kvůli němu humbuk. A vzpomínám si, že i zástupci Slavie byli z našeho zázemí ohromeni, když si to tady před dvěma roky v rámci vzájemného dvojzápasu procházeli. Jen si všechno znamenejte a foťte, ať konečně v Čechách lidi ví, že v Polsku fakt nejsme sto let za opicemi. Spíš naopak,“ říkal nadšeně útočník.

Tvrdík ale nastínil i třetí variantu. „Děláme si kalkulaci i na model fotbalových akademií Red Bullu, tedy absolutní evropskou špičku. Chceme majiteli předložit tři scénáře a necháme na něj, který si vybere,“ popsal Tvrdík.

Jednání s majitelem proběhla minulý měsíc a podle informací deníku Sport už je rozhodnuto. Pavel Tykač dal zelenou právě té nej