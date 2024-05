Jarní objev ligy = kriminalista Spáčil. Je to úplné zjevení, žasnou v Hradci

V zimě se trh moc nehýbal. Ani v Hradci se nedělo nic převratného. Těsně před uzavřením transferového okna si klub pořídil stopera Karla Spáčila z Prostějova. Nikoho to moc nevzrušovalo. Na konci jarní části je všechno jinak. Dvacetiletý student oboru kriminalistiky je trendy. Na jaře se chlubí třemi góly, minulý týden vytáhl kouzelnou dělovku proti Slavii. „Je to úplné zjevení,“ vydechne si Jiří Sabou, sportovní ředitel „votroků“.

Byl leden. Východočeská parta odletěla na tradiční zimní turnaj na Maltu. A právě na malebném ostrůvku ve Středozemním moři se začal tvořit jeden z největších příběhů aktuální sezony FORTUNA:LIGY. Abyste to pochopili správně, jistého Karla Spáčila tehdy vůbec nenapadlo, že bude hráčem Hradce, natož že se stane kometou ligy.

Jenže na Maltě poskytl Deníku rozhovor střední obránce Ondřej Ševčík. Postěžoval si na nízkou míru důvěry s dodatkem, že se v Hradci nikdy neprosadí. U vedení klubu si to rozlil. Takové věty se veřejně neříkají. Hráč si však stál za svým, navíc projevil touhu odejít do druholigového Prostějova.

„Votroci“ předpokládali složité jaro, po podzimu byli usazení ve Skupině o záchranu. Sportovní ředitel Jiří Sabou nechtěl o zkušeného hráče přijít. „Nejprve jsem to odmítl, ale pak jsem si říkal, že v Prostějově jsou kluci, co mě zajímají,“ přibližuje posuny v uvažování.

V merku měl Jakuba Elbela (v současnosti hráče Olomouce) a Karla Spáčila. „Už v létě jsem se o nich bavil s prostějovským manažerem Karlem Kroupou. Oba byli zajímaví z hlediska typologie a především budoucnosti. Nakonec jsem si řekl o Spáčila. On byl dřív samá ruka, samá noha, takové hříbě, byla na něm spousta práce, a ještě strašně práce je. Ale něčím mě zaujal. Je levonohý, vysoký, soubojový, do kombinace, nepanikaří. Tenhle mix se mi líbil,“ vypravuje Sabou.

V exponované dny, krátce před koncem přestupního termínu, vytočil Spáčilovo číslo. Čekal, že uslyší nekončící výskot z nabízené šance. Omyl! Mladému klukovi se změna prostředí nezdála. Nevěřil si, že uspěje. Chtěl zůstat v Prostějově. Zakrátko však pochopil, že říct NE se v takové chvíli prostě nehodí.

„Stejně byl u nás na zkoušku. Ale hned od začátku bylo jasné, že zůstane. Měl jsem plán, že si ho vychovám, připravím jako nástupce Michala Leibla. Jenže věci se vyvinuly rychleji, než kdokoliv čekal,“ usmívá se sportovní šéf Hradce Králové.

Neštěstí jednoho, bývá štěstí druhého. V tomto scénáři to sedí dvojnásob. Už sedmnáctého února, ve druhém jarním kole v Olomouci, se do konce sezony zranil právě Leibl. Hradec vedl ještě Václav Kotal. Z rozcvičovací zóny vytáhl Spáčila. „Běž a ukaž se,“ houkl na něj. Od té doby v sestavě zůstal. I poté, co „votroky“ převzal David Horejš.

Branek jako Provod či Olatunji

Dějová linka navíc nabrala na obrátkách. Spáčil poprvé skóroval proti Jablonci, Hradec bral bod. Vítězným gólem pomohl ke svalení Karviné a prakticky k jisté záchraně. Minulou neděli se blýskl famózní ranou levačkou do sítě Slavie. Už teď má stejně branek jako Victor Olatunji ze Sparty, reprezentant Lukáš Provod, nebo plzeňský stoper Robin Hranáč za celou sezonu.

„Je to zjevení, přírodňák, ale dobře nastavený. Zároveň to není žádný ňouma. Je to chytrej kluk. Ale nechci ho přechválit, pracujeme s pokorou. Víte, jak to ve sportu chodí,“ uvědomuje si Sabou.

„Snažím se makat, dávat tomu něco navíc, v každém zápase odevzdat maximum. Ale není to jen o tom. Přítelkyně mě hrozně moc podporuje. Rodina totéž. Patří jim velký dík. Všichni jsou na každém zápase. Podporují mě i kamarádi a známí. Cítím se skvěle,“ líčil Spáčil po porážce se Slavií 1:2.

Hradec Králové - Slavia: Spáčil nádherným halfvolejem prostřelil Staňka, 1:2! Video se připravuje ...

Dramatický vzestup dvacetiletého kluka je o to víc překvapivý, že před rokem a půl se plácal v Lipové v krajském přeboru. Nic nenasvědčovalo ligové kariéře. Pak přišlo angažmá v třetiligovém Blansku, usazení v druholigovém Prostějově a teď Hradec.

„Táta je teď pyšný. Ze začátku mi říkal, že na to ještě nemám. I já jsem si to říkal. Chybělo mi víc sebevědomí. Ale jsem rád, jak to dopadlo,“ nesměle se usměje.

V Hradci si vyboxoval výjimku z tréninkového režimu. Jednou za čtrnáct dní se sebere a odjede za vzděláním. Na soukromé vysoké škole v Brně studuje nevšední kriminalistiku a kriminologii, tříletý bakalářský obor. Pokud studia zvládne úspěšně, může se po fotbalové kariéře stát kriminalistou u policie, forenzním analytikem, nebo specialistou na kybernetickou kriminalitu. Uplatnění je habaděj. Před přestupem se na uvolnění z tréninku vyptával. Kdyby dostal zamítavou odpověď, asi by do Hradce neodešel. „Vyšli jsme mu vstříc, to bylo jasné,“ přikyvuje Sabou.

Šlo o skvělý tah. Spáčil hraje jako z partesu. Bez nervů. „Když ho vidíme na tréninku, s trenéry kolikrát protáčíme oči, co je schopný vymyslet. Šel neskutečně nahoru. Je to pochvala pro vedení a pro lidi, kteří ho vybrali stejně jako brankáře Adama Zadražila. Tyhle přestupy se trefily,“ zářil po herně vyrovnané partii se Slavií trenér David Horejš. Hradec rozjíždí svoji kampaň v nadstavbě v neděli s Olomoucí. Spáčila se vyplatí sledovat.