Speciál před nadstavbou: Žluté hrozby? Priske už teď nikoho šetřit nebude

Co udělá Trpišovský? „Dovedu si představit, že proti Baníku vynechá Holeše, zvlášť pokud do sestavy vrátí Zimu,“ předpovídá v podcastu, do jehož podoby výrazně zasahovaly dotazy fanoušků při živém přenosu, Radek Špryňar. „Já si teda nedovedu představit, že by Slavia hrála bez Holeše, když teď potřebuje vyhrát všechno. Slavia s Holešem a bez Holeše – to je velký rozdíl,“ oponuje svému kolegovi Fejgl.

Kdo odejde ze Sparty po sezoně a kde Rosický získá náhradu? Nespokojený Karabec? Jak to bude se Zafeirisem? Zůstane nakonec v Baníku Hapal? Co přímý sestup a baráž?

