Fotbalové přestupy ONLINE: Posilují Pardubice, Hradec i Teplice. Schick má trenéra
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 8. září 2025
Jakub Brabec zamířil z Arisu Soluň do Rio Ave. Někdejší hráč Sparty či Plzně podepsal v portugalském klubu smlouvu na dva roky.
Pardubice mají další posilu, přivedly gambijského křídelníka Muhammeda Susa z estonského Paide.
V poslední den uzávěrky přestupů byl podle informací iSportu aktivní Hradec Králové. Z Olomouce získal na hostování do konce sezony Jakuba Elbela a na přestup přichází Juraj Chvátal. Naopak do Artisu Brno míří Štěpán Harazim, Martin Hlaváč odchází na hostování do Vlašimi.
Náhrada za Michala Berana už je oficiálně v Jablonci. Severočeši ohlásili příchod Richarda Sedláčka z Teplic, bývalého mládežnického reprezentanta se zkušenostmi z Nizozemska. Na opačnou stranu míří Jan Fortelný, o jehož situaci informoval web iSport.cz v minulém týdnu. Na Stínadlech bude chtít nevytěžovaný kreativec chtít vzpomenout na svou dosud nejproduktivnější sezonu 2021/22.
Zůstává volným hráčem, podepsat může stále jakémukoliv klubu. V případě Tomáše Pekharta (36) další kroky velmi bohaté a úspěšné kariéry spíš spějí k jejímu konci. Varianty v Česku, kde vysokého a gólového útočníka oslovily Pardubice a Artis Brno, v závěru transferového okna padly. Někdejší reprezentant a ikona polské Legie zvažuje podle informací Sportu ještě nabídky ze zahraničí. Pokud by nedopadly, nejspíš profesionální dráhu završí. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Leverkusenu včetně kanonýra Patrika Schicka bude trénovat Dán Kasper Hjulmand. S Bayerem dnes podepsal smlouvu do roku 2027. Nahradí nizozemského kolegu Erika ten Haga, jenž vydržel na lavičce Bayeru pouhá dvě kola a stal se nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy.
Třiapadesátiletý Hjulmand naposledy vedl dánskou reprezentaci. Loni v červenci po mistrovství Evropy skončil, požádal o rozvázání smlouvy, aby tým dostal novou energii. Od té doby byl bez angažmá a podle Kickeru v lednu odmítl nabídku vést národní tým Belgie. V Německu už trénoval v sezoně 2014/15 Mohuč.
Teplice oznámily příchod nové posily do středu hřiště. Předposlední tým tabulky posílil sedmadvacetiletý záložník Daniel Mareček, který dosud působil v Mladé Boleslavi. Mareček, jenž fotbalově vyrostl ve Spartě, má bohaté zkušenosti z české ligy a také z mládežnických reprezentací. „Daniel je hráč, který do naší zálohy přinese kreativitu, tah na branku a zároveň zkušenosti z těžkých ligových utkání. Jsme přesvědčeni, že jeho příchod posílí naši konkurenceschopnost a nabídne trenérovi další varianty ve středu pole,“ vysvětlil příchod nového hráče sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.
Bude Karviná po odchodu Filipa Vechety řešit situaci v útoku?
Pardubice v závěru přestupového okna nelení, ohlásily už třetí posilu. Na hostování přichází ze Slavie liberijský křídelník Divine Teah, i on už byl zaregistrován na FAČR jako hráč Východočechů. Devatenáctiletý talent přišel před necelým rokem do Prahy za částku přesahující 80 milionů korun, v áčku „sešívaných“ ale nenašel dostatečné herní vytížení. Levonohý rychlík naskočil v lize zatím do 12 zápasů, na svou první branku čeká.
Asi byste nenašli jediného člověka, který by pár měsíců zpátky tipnul, že se Filip Vecheta přesune v létě z Karviné do Pardubic. Možná ani pár týdnů zpátky. Ale fotbalový svět míní, miliardáři mění. Čtvrtý nejlepší střelec minulého ročníku Chance Ligy, autor třinácti ligových branek a mládežnický reprezentant je posilou posledního týmu tabulky. A vlajkovou lodí nového projektu Karla Pražáka. Proč situace dopadla tak, jak dopadla? Více čtěte ZDE>>>
Antonín Růsek odchází ze Sigmy na hostování do Jablonce. Šestadvacetiletý útočník se na konci minulé sezony vrátil po vleklém zranění, do základní sestavy se však v Olomouci nastálo neprorval.
Další posilu získala do svých řad brněnská Zbrojovka. Trenér Martin Svědík může počítat s Rigino Ciciliou, kterého dobře zná ze společného působení ve Slovácku. „Zbrojovka je tradiční klub s bohatou historií, takže jsem o přijetí nabídky dlouho neváhal. Věřím, že splatím jeho důvěru a pomůžu týmu v boji o postup do první ligy,“ uvedl hrotový útočník po příchodu do Brna.
Pardubice v poslední přestupový den posílil Daniel Smékal z Podbrezové. Délku smlouvy s třiadvacetiletým útočníkem nespecifikoval. Poslední mužstvo ligové tabulky přivedlo i svého někdejšího záložníka Jana Řezníčka z druholigové Chrudimi. Představit by dnes mělo také útočníka Filipa Vechetu z Karviné.
Filip Vecheta míří z Karviné do Pardubic! Kluby transfer ještě oficiálně neoznámily, ale v informačním systému FAČR už je dvaadvacetiletý útočník zaregistrovaný jako hráč Východočechů.
Brankář André Onana je po dvou letech na odchodu z Manchesteru United. Podle BBC devětadvacetiletý kamerunský reprezentant míří na hostování do Trabzonsporu. Transfer by měl být dotažen do konce týdne, kdy v Turecku končí přestupní období.
Zprávy ze dne 6. září 2025
Podle informací iSportu Pardubice brzy představí tři nové posily. Jde o brankáře Luku Kharatishviliho (22), záložníka Jana Řezníčka (32) a útočníka Daniela Smékala (23).
Kharatishvili je gruzínský gólman, bývalý reprezentant do 21 let, na východ Čech přijde z Dinama Batumi a zřejmě se popere o pozici jedničky s Jáchymem Šerákem. Navíc je v týmu ještě Jan Stejskal.
Řezníček je pro změnu zkušený středopolař, jehož v Pardubicích nemá smysl představovat. V minulosti tam dlouho působil, poslední sezony strávil vedle v Chrudimi. Měl by mít v mladém kádru přesah nejen na hřišti, ale i v kabině.
Smékal je rychlý forvard s dobrou postavou, který do ligy nakoukl v Baníku Ostrava, ale jméno si udělal až na Slovensku. Dařilo se mu ve Skalici i Podbrezové, nyní se vrací na českou prvoligovou scénu. V současnosti poslední klub Chance Ligy by měl všechny tři posily oficiálně oznámit co nejdřív, jelikož už byly zaregistrované. Přestupový termín v Česku končí úterní půlnocí.
Zprávy ze dne 5. září 2025
Konkurence pro Pavla Šulce a Adama Karabce v Lyonu. Olympique posílí Rachid Ghezzal, který už v klubu před osmi lety působil. Alžírský křídelník, který prošel Monakem nebo Leicesterem, podepsal roční smlouvu.
Zlín po výborném úvodu do sezony dále posiluje. Po vleklém zranění kolena přichází na Letnou Vincent Trummer. Pětadvacetiletý Rakušan podepsal s nováčkem Chance Ligy smlouvu na tři roky. „Je to typický levák. Hráč s výbornou střelou i centrem, který přesně vyhovuje stavbě a složení našeho týmu,“ popsal bývalého hráče Českých Budějovic pro klubový web sportovní manažer FC Zlín Pavel Hoftych.
Dlouho se o tom mluvilo, ale pořád se nic nedělo. Přitom Jakuba Martince, stopera Jablonce, možný transfer do Sparty hodně lákal. A nakonec se ho těsně před koncem přestupového období dočkal. V pátek podstoupil lékařskou prohlídku a odpoledne došlo k oficiálnímu oznámení. „Zvýší konkurenci a bude přínosem,“ zhodnotil Stanislav Levý, expert deníku Sport. Zároveň ale našel nedostatky. Více čtěte ZDE>>>
Velký popis pro Liberec! Teprve v červenci dorazil na hostování s opcí na sever Čech obránce Ange N’Guessan a pouhé čtyři zápasy Slovanu stačily, aby ji uplatnil. Do FC Turín ze Serie A se tak dvaadvacetiletý Francouz už nevrátí. „Za dobu, co u nás působí, se to jen potvrdilo, a když se objevila šance ho na trvalo získat už nyní, ještě za výhodnějších podmínek, tak jsme neváhali,“ komentoval pro klubový web stoperův podpis do roku 2029 sportovní ředitel Jan Nezmar.