Kušejova stagnace? Bývalý kouč: Má v hlavě, že se nedaří. Popsal manýry

Na jaře loňského roku se Vasil Kušej (23) v nejvyšší soutěži rozkoukal. Na podzim tohoto ročníku už explodoval skvělými výkony v dresu Mladé Boleslavi. Proto si připsal první start v národním týmu, proto po něm pokukovala Slavia, nizozemský Utrecht a hovořilo se o zájmu z bundesligy. Jenže on zůstal v Lokotrans Aréně, aby byl blíže svému snu o účasti na ME. Realita má však do pohádky daleko a v Bolce nemá čísla, na která byl zvyklý na podzim. Blesk byl polapen hromosvodem a EURO se vzdaluje.

Jeho kariéra je poněkud atypická pro českého fotbalistu. Z Ústí nad Labem se vydal jako teenager do nedalekých Drážďan a za juniorku tamního Dynama pálil z kanónu o sto šest. Po krátké anabázi v Innsbrucku následoval comeback na rodnou hroudu.

Z Ústí až do reprezentace

Tři roky se topil v druhé lize. Ne, že by tam hrál špatně, ale je s podivem, že takový typ hráče nešel do první ligy dříve. Rodné Ústí však vyměnil za Prostějov a až v lednu loňského roku se přesunul do nejvyššího patra českého fotbalu. Byla to právě Mladá Boleslav, která rychlému křídelníkovi otevřela dveře od kabiny.

„Vasila znal už dřív Pavel Hoftych přes rodiče z Ústí nad Labem. Já o něm nic moc nevěděl. Od začátku jsem viděl, že je to jinak vychovaný hráč než kluci, kteří vyrůstají tady u nás. Drzý a neústupný rafan v dobrém smyslu slova. Trochu si myslím, že to z něj udělalo právě Německo, jak oni jsou tam trochu rasové. Po svém příchodu do Boleslavi měl