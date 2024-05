Priske: Remíza? Nesnáším říct, že... Angelo hraj, prostě do p*dele hraj!

Tiskovou konferenci zakončil zvesela. „Ještě nějaké otázky, chlapi?“ zvolal trenér Brian Priske do sálu. Jistě si oddechl. Sparta po vyloučení Lukáše Haraslína ubránila bezbrankovou remízu se Slavií a udržela rivala na zádech se čtyřbodovým odstupem. Titul je tím výrazně blíž, doslova na dosah. „Nesnáším říct, že remíza je jako výhra. Ale jde o nejlepší výsledek, co jsme mohli uhrát,“ řekl dánský kouč.

Jaké pocity ve vás převládají?

„To je dobrá otázka. Myslím, že v utkání bylo hodně emocí, v tom je derby speciální. Odehráli jsme dobrý první poločas, kontrolovali hru a měli šance. Jen jsme se nedostali do vedení. Červená karta Haraslína to pak udělala složitější. Posledních pětadvacet minut bylo náročných a cítil jsem víc stresu než klidu. Ve výsledku jde o mix emocí. Každopádně jsem na hráče hrdý, jak to dobojovali.“

Považujete bodový zisk za vítězství?

„Nesnáším říct, že remíza je jako výhra. Ale je to pravděpodobně nejlepší výsledek, co jsme mohli uhrát. Do každého zápasu jdete ovšem vyhrát, což jsme do červené karty ukázali. V první půli jsme měli větší šance než Slavia, ale pak když jste bez jednoho hráče, je to bitva. Hráči musí držet jako tým a já jsem na ně hrdý.“

Je obhajoba titulu blíž?

„Samozřejmě, jsme k tomu o jeden zápas blíž. Ale ještě není hotovo. Jde o hodně těsný souboj, je to těžká sezona, ve které si dva týmy významně konkurují a tlačí na sebe.“

Výsledek ohrozil Lukáš Haraslín. Byl to zbytečný zákrok?

„Myslím, že je to zcela jednoznačné. Bylo to u rohového praporku na polovině soupeře, z té situace nám nehrozilo žádné nebezpečí. Šulo musel udělat rychlé rozhodnutí, ale měl být mnohem opatrnější.“

Sparta - Slavia: Haraslín dojel ve skluzu Douděru a po druhé ŽK byl vyloučen Video se připravuje ...

Jde o desáté vyloučení v ligové sezoně. To zřejmě není náhoda.

„Nemám jeden perfektní důvod, abych to odůvodnil. Jasně, je to příliš červených karet v této sezoně. Kdybychom probírali jednotlivé situace, jsou momenty, které jsme měli vyřešit lépe. Hráči, kteří už měli jednu žlutou, měli zachovat klidnou hlavu a být opatrnější. Ale na druhou stranu, vidím v celém ročníku spoustu soubojů, kdy byli naši hráči smeteni. Podívejte se na poslední dva zápasy našeho B týmu (Kroměříž a Líšeň).“

Co máte na mysli?

„Tam není žádná ochrana mladých hráčů. Vím, že komise už tento případ projednává, ale Horák (talent Sparty utrpěl vpáčenou zlomeninu lebeční kosti) má kariéru v ohrožení.“

V lize máte nejméně žlutých karet, ale co se týče červených, jste v čele. To je zvláštní, že?

„Bez debat. Je to něco, co nesedí.“

Pro příští zápas se vykartoval Krejčí, Laci a Haraslín. Je to oslabení?

„Že tresty za žluté přibývají, to je normální. Máme za sebou třiatřicet ligových kol. Máme ale skvělý tým a hráče, kteří jsou nespokojení, že nezačnou v základní jedenáctce. Zkrátka budou hrát noví hráči. To je jednoduché.“

Poprvé po vypršení karetního trestu hrál Angelo Preciado. Proč jste se ovšem rozhodl do základní sestavy pro Tomáše Wiesnera?

„To je docela jednoduché. Angelo nehrál čtyři týdny a navíc bojoval s malým zraněním. Byl by risk ho poslat do takového zápasu. Zároveň Wiesymu se dařilo.“

S Preciadem jste těsně před střídáním mluvil. Co jste mu řekl?

„Hraj, prostě do p*dele hraj.“

Všiml jste si, jak ho fanoušci přijali zpět na hřišti?

„To bylo od nich hezké gesto. Pro Angela to bylo těžké. Dostal dvě červené brzy po sobě, ale v tom období dobře trénoval.“