Proč Slavia nevyužila přesilovku? Sypala do vápna nevýhodné centry

V 63. minutě se naskytla slávistům po Haraslínově vyloučení na Letné přesilovka, ale nevyužili jí. Proč? Protože zapomněli na to, co je a není v současném fotbale efektivní. Slabá koncovka to jen zvýraznila, utkání skončilo bezbrankovou remízou 0:0.

Jak využít početní převahu? Červenobílí zvolili zhruba tento recept: Budeme sypat do sparťanské šestnáctky co nejvíc centrů a snad se některý chytne.

Jenže není centr jako centr.

Statistická čísla říkají, že nejvíce gólů padá po zpětných centrech od brankové čáry. Naopak nejmenší naději na brankovou tečku mají centry z hloubi pole, respektive z krajních prostorů před pokutovým územím. Obránci totiž mohou sledovat míč i přihrávajícího hráče před sebou a to jim ulehčuje bránění.

Když tedy chcete utkání vyhrát (slávistům nic jiného nezbývalo, pokud hodlali udržet reálnou naději na titul), měli byste se snažit o co největší sbírku zpětných centrů.

Trpišovského celek však v letenské aréně tohle přikázání minulo velkým obloukem. Výhodu jednoho muže v poli navíc proměnili v jediný zpětný centr před Vindahlovu bránu. A to ještě k němu pomohla Preciadova teč. Byla z toho stoprocentní příležitost, ale dánský brankář ji skvělým zákrokem zneškodnil.

Jinak slávisté volili méně výhodné centry. Ano, i z nich se mohly urodit dva góly (Chytil, Tijani), ovšem bylo to spíš zásluhou chybného bránění v podání Sparty, ne tím, že by šli hosté sami štěstí naproti.

Pojďme si to názorně ukázat.

Nejprve se vrátíme k centru z hloubi pole, který do sparťanského pokutového území adresoval v 89. minutě střídající Masopust.

Slavia proti Spartě centrovala především z nevýhodných pozic • Foto iSport.cz

Slávistický univerzál se rozhodl přihrát míč do končin, kde měli převahu sparťanští hráči (bílé kolečko). Kdyby se ti chovali správně, Chytil by se k balonu nedostal. Ale letenský kapitán Krejčí couval vzad a pak zaspal při přepnutí vpřed, a tak ho reprezentační útočník předskočil a balon záhy prosvištěl kolem tyče. Všimněte si, že domácí neměli pokrytý prostor před stopery. To se jim v oslabení dělo opakovaně. V popisu práce to mají střední záložníci, ovšem Sadílek vyběhl na kraj a Laci dlouhodobě podceňuje návraty do míst, které má zajišťovat.

Slavia proti Spartě centrovala především z nevýhodných pozic • Foto iSport.cz

Kdyby se míč odrazil do červeného kolečka, úplně volný Jurečka by měl k dispozici stoprocentní gólovou palebnou pozici.

Teď rekapitulace jediného zpětného centru týmu z Edenu během přesilovky, který se uskutečnil v 90. minutě.

Slavia proti Spartě centrovala především z nevýhodných pozic • Foto iSport.cz

Oscar obdržel přihrávku do strany. Neodcentroval hned zbrkle do letenské šestnáctky, nýbrž s míčem u nohy podnikl průnik po křídle. Dobrá volba. Vzápětí se před ním otevřelo okno před sparťanskými stopery, neboť trio střeďáků Laci, Solbakken, Sadílek bylo opět mimo. Ani krajní koridory, jak se můžete sami přesvědčit, nebyly Priskeho armádou ucpané tak, že by se skrz ně nedalo prokombinovat ke zpětným přihrávkám.

Leč Slavia obou sparťanských nedotažeností využila k ohrožení soupeřovy branky jen v tomhle případě. A ještě vlastně náhodou, protože míč k Chytilovi nasměrovala již zmíněná Preciadova teč. Oscar vypustil z kopačky do světa podélnou finální přihrávku. Ve finále Chytilovu dělovku prvním dotykem k přední tyči zneškodnil parádně Vindahl.

Takže strategie – sypte do vápna nevýhodné centry – se červenobílým vymstila. Nebyla to však jediná nedokonalost ve slávistickém balení. V její hře třeba už není ani tolik rychlých kombinací, jako když vévodila domácí scéně. Což souvisí s nižší kompaktností a většími rozestupy mezi útokem, zálohou a obranou.

Proto Slavia na Letné nevyhrála a postrčila rivala k obhajobě titulu.