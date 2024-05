SESTŘIH: Pardubice - Budějovice 3:2. Hlavatý a bizarní vlastenec zajistili náskok

Michal Hlavatý je klíčovým hráčem Pardubic a znovu to dokázal. Při vítězství 3:2 nad Českými Budějovicemi dal rovnou dvě branky, tu třetí si Jihočeši bizarním způsobem dali sami. Rozdíl mezi 13. Východočechy a 14. Dynamem činí tři kola před koncem skupiny o udržení už 7 bodů.

Hosty poslal do vedení v 31. minutě Musa Alli, těsně před pauzou ale srovnal Michal Hlavatý a obrat zařídila v 69. minutě vlastní branka Florenta Poulola. V 73. minutě znovu odpověděl premiérovou trefou v ligovém ročníku Marcel Čermák, v 85. minutě ale rozhodl druhým zásahem v utkání Hlavatý.

Pardubice jsou v součtu s úvodní domácí výhrou 2:0 nad Zlínem v nadstavbě stoprocentní. Dynamo naopak nenavázalo na triumf 2:1 s Bohemians 1905 a v lize nebodovalo po pěti utkáních. Českobudějovičtí venku nezvítězili ani v 16. duelu v sezoně.

Souboj týmu s dosud nejhorší domácí bilancí proti nejhoršímu celku na venkovních hřištích začal oboustranně útočnou desetiminutovkou. Už ve čtvrté minutě se Daněk dostal s míčem až k malému vápnu, střela mu ale vůbec nesedla. O chvíli později dopadl podobně i na druhé straně Šigut.

Postupně tempo opadlo, přesto se do konce poločasu změnilo hned dvakrát skóre. Aktivní Šigut se na pravé straně prohnal kolem domácího kapitána Vacka a jeho střílený centr na zadní tyči usměrnil do sítě Alli. Třiadvacetiletý Nigerijec se prosadil po 10 ligových zápasech, do nichž nastoupil, a připsal si čtvrtou trefu v sezoně nejvyšší soutěže.

Vzápětí mohl napravit své zaváhání před inkasovaným gólem Vacek, technickou střelou z hranice pokutového území ale těsně minul. Uspěl až v nastavení Hlavatý, jenž si narazil s Patrákem a střelou na přední tyč zaznamenal třetí branku v ligovém ročníku. Jihočeši, kteří měli před tímto kolem společně se Zlínem s 63 inkasovanými góly nejhorší defenzivu soutěže, neudrželi čisté konto ve dvanáctém kole po sobě.

Obrat mohl zařídit hned po změně stran Krobot, jehož tváří v tvář reflexivně vychytal Šípoš. Východočeši měli ve druhém poločase hru více pod kontrolou, do gólových příležitostí se však dostávali ztěžka. Naopak v 62. minutě dala Kinskému pořádně zabrat Hellebrandova rána doprostřed brány a záhy musel domácí gólman zasáhnout i proti střídajícímu Ondráškovi.

Hráči Dynama nakonec sami pomohli soupeři do vedení. V 69. minutě nejprve Šípoš skvěle vykopl křižnou střelu Hlavatého a byl včas na nohou, aby sebral i padající míč. Při výskoku do něj ale nepochopitelně naběhl spoluhráč Poulolo, který srazil balon do vlastní sítě.

Kuriózní situace hosty nezlomila. O čtyři minuty později si Čermák zpracoval při závaru ve vápně míč a následně ho poslal přesně k tyči. Závěr zápasu byl hodně nervózní, přesto přinesl ještě jednu branku. V 85. minutě Solil z pravé strany přihrál pod sebe do pokutového území, kde Hlavatý z plného běhu křižnou střelou rozhodl. Zároveň poprvé v ligové kariéře vstřelil v jednom duelu dva góly.

Na výsledku už nic nezměnila ani další Hellebrandova dalekonosná rána, kterou vyškrábl mimo tři tyče Kinský. Východočeši porazili Dynamo na svém hřišti v nejvyšší soutěži na pátý pokus poprvé a v ligové sezoně s ním ani potřetí neprohráli.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+1. Hlavatý, 69. Poulolo (vl.), 85. Hlavatý Hosté: 31. Alli, 73. Čermák Sestavy Domácí: Kinský – Icha, Halinský, Ortíz, Surzyn – Kissiedou (66. Solil), Vacek (C) (76. Donát) – Daněk (61. Sychra), Krobot (76. Brdička), Hlavatý – Patrák (61. Černý). Hosté: Šípoš – Nikl (86. Brandner), Králik (C), Poulolo, Trummer – Čermák (86. Hubínek), Suchan, Hellebrand – Šigut (72. Skalák), Tranziska (60. Ondrášek), Alli. Náhradníci Domácí: Donát, Černý, Mareš, Solil, Sychra, Brdička, Kukučka, Budinský, Chlumecký Hosté: Janáček, Havel, Zíka, Skalák, Brandner, Ondrášek, Zajíc, Hubínek Karty Domácí: Surzyn, Icha, Ortíz Hosté: Králik Rozhodčí Rouček – Mokrusch, Novák Stadion CFIG Arena Návštěva 2853 diváků

Klíčové okamžiky zápasu:

SESTŘIH: Pardubice - České Budějovice 3:2. Hlavatý a bizarní vlastňák přiblížili záchranu Video se připravuje ...

Pardubice - České Budějovice: Hlavatý se prosadil technickou střelou, 3:2 Video se připravuje ...

Pardubice - České Budějovice: Čermák brzy srovnal po razantní ráně, 2:2 Video se připravuje ...

Pardubice - České Budějovice: Bizár! Poulolo nepochopitelně zboural vlastního gólmana, vlastňák, 2:1 Video se připravuje ...

Pardubice - České Budějovice: Šípoš vychytal Krobota zblízka. To byla velká šance Video se připravuje ...

Pardubice - České Budějovice: Daněk rozjel akci, přes Krobota ji dokončil Hlavatý, 1:1 Video se připravuje ...