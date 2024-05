Kozel naposled: V Liberci mě to bavilo. Když jsem přišel, byl na padáka

V čem byly Teplice lepší než Liberec?

„Jednoznačně v efektivitě, stačilo jim daleko méně šancí na góly a pak taky v odvetě důraz. Asi bylo vidět, že někteří hráči nemají formu jako třeba dva měsíce zpátky. Třeba Ghali býval rozdílový hráč, teď určitě ne, což ale není nic proti němu.“

Poprvé se v ligovém základu objevil Lukáš Letenay. Co pro něj hrálo do karet oproti ostatním útočníkům při absenci Kulenoviče?

„Určitě třeba to, že Michael Rabušic není připraven odehrát celý zápas. Navíc byl čtrnáct dní zpátky nemocný. Věděli jsme, že nám pomůže na část utkání. Spíše se tak rozhodovalo mezi Letenayem a Horským. Jenže jsme čekali zavřenou obranu a Horský je víc typ do protiútoku. Myslím, že se snažil. Neprosadil se stejně jako ostatní. Není to jeho chyba, že jsme dnes prohráli.“

Sezona je u konce. Co chybělo pro větší úspěch?

„Myslím, že více věcí. Když chcete uspět, musí se toho hodně sejít. Tady to tak nebylo. Někteří důležití hráči v zimě odešli a adekvátní náhrada se nedostavila. Kreativní hráče máme dlouhodobě mimo jako třeba Christiana Frýdka. Nebyl Kulenovič, což bylo taky znát. Teplice byly více v pohodě a uvolněnější. Z toho vznikly některé jejich góly. Chyběly maličkosti, abychom byli v top šestce, ale nikde není dáno, že bychom se na 5. místo dostali. Nevyrovnanost výsledků nás trápila celou sezonu.“

V Liberci končíte. Dáte si pauzu nebo půjdete do dalšího trénování střemhlav?

„Uvidíme, co přinesou příští dny. Necítím, že bych potřeboval volno. Bavilo mě to tady. Na Liberec budu vzpomínat v dobrém. Nebráním se nabídkám ze zahraničí, je to prestižní záležitost, ale pokud bude nabídka i v lize, tak uvidíme, jak to budu cítit. Musí mi to dávat smysl.“

Jste naštvaný, že jste nedostal šanci ukázat, že byste byl trenér, který je schopen akceptovat změny, jak předeslal na sociálních sítích Ondřej Kania?

„To je život. Nechci to úplně komentovat. Má právo na svůj názor, který akceptuju. Jestli bych tady chtěl zůstat? To je druhá věc, ale já se podle ní zařídím.“

Co se během vašeho angažmá v Liberci podařilo?

„Přišel jsem, když byl Liberec šestnáctý a na padáka. Museli jsme stabilizovat tým, a skončili jsme ve střední skupině. Takže se povedlo zachránit ligu. Pak to bylo nahoru a dolů, ale to je logické. Slovan má jedno z nejmladších mužstev v lize. Když jsem vždycky před sezonou s panem Karlem mluvil, tak byl hlavní cíl vyhnout se skupině o záchranu, měli jsme hrát ve středu tabulky a pracovat s mladými, které jsme měli dál zhodnocovat. Tento cíl jsme plnili, protože sem nechodili hotoví hráči, ale dál se dařilo je zpeněžit. Začalo to Tiéhim, pak Olatunji, Červ. Nabídky byly i na další hráče. Chtěli bychom víc, ale je otázkou, zda se pro to udělalo maximum v zimě, kdy nepřišly adekvátní náhrady. Takhle to tady ale bylo. Já s tím byl srozuměn a ta práce mě naplňovala. Chtěl bych tímto poděkovat i dřívějšímu vedení, že jsem dostal tenkrát důvěru. Byly chvíle, kdy jsem byl na vyhazov, aspoň média o tom psala, ale podrželi mě. Každý trenér potřebuje důvěru.“

Jak se vám bude odjíždět z Liberce?

„Pojede se mi dobře. Úplně ale nekončíme, budeme trénovat. Smlouva mi končí k poslednímu červnu, takže se budu ještě často vracet.“