Vašulín do Edenu? Slavia zatáhla ruční brzdu, ve hře je jiný zájemce

Ještě před pár dny to vypadalo, že Daniel Vašulín si po skončení sezony sbalí tašku v Hradci Králové a přesune se do Edenu. Jednání však podle zdrojů redakce výrazně ochladla. Momentálně jsou doslova u ledu. Klidně se může stát, že z obchodu nebude nic. To však nutně neznamená útočníkovo setrvání na východě Čech. Jiný zájemce z Česka zvedá ruku a sonduje terén.