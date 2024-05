Budějovický kouč Lerch po ztrátě vedení: Jsme na tom líp než Zlín

Proti Jablonci měli jeho svěřenci zaděláno na tříbodovou sklizeň, jenže ještě do přestávky prohospodařili dvoubrankový náskok a nakonec berou jen bod za remízu 2:2. Budějovický trenér Jiří Lerch tak musí na poslední utkání v Karviné najít recept na to, jak poprvé v sezoně vyzrát na soupeře v jeho domácím prostředí. Nebo doufat, že Jablonec doma neprohraje s aktuálně posledním Zlínem.

Stačilo proti Jablonci dovést utkání do vítězného konce a z nejhoršího byste byli venku. Co tomu chybělo?

„Kdybychom to zvládli, tak s ohledem na prohru Zlína bychom splnili cíl, který jsme si dali, tedy dostat se do baráže. Bohužel se to nepovedlo, ještě jsme nespadli, na druhou stranu se cítíme trochu zklamaní, ale pořád žijeme. Na rozdíl od Zlína, kde si nejdřív mysleli, že nás porazí, a teď prohráli s Bohemkou, jejich psychika musí být hodně nalomená. Věřím, že Jablonec bude hrát doma tak, jak hrál tady a že to doma zvládne. My se připravíme na Karvinou a hrát na vítězství.“

Ztratit v závěru první půle dvoubrankový náskok je velká mrzutost. Jak jste o přestávce působil na svoje svěřence?

„Nejsem zvyklý řvát, protože jsem fotbal hrál a vím, jak se ten hráč cítí. Příčinou je psychika, hlava pracuje, první inkasovaný gól s námi zacloumal a pak přišel druhý. Kluky jsme povzbuzovali, řešili posuny a plán do druhé půle hrát opatrně, protože jsme nechtěli prohrát.“

Zachráněný Jablonec přistoupil k utkání hodně zodpovědně, byl více na balonu, zahrával více rohů, jeho hráči nevypustili jediný souboj.

„Bylo jasné, že k nám nepřijede odevzdaně, to je nesmysl. Hráli s lehkostí, neměli nic v hlavách. My naopak jsme pod psychickým tlakem a svazuje to nohy. I tak nesmíme při dvoubrankovém vedení dostat takhle hloupé góly.“

Klíčovou pasáží byl konec první půle, kdy jste ztratili dvougólový náskok.

„Dostali jsme se do vedení 2:0. A pak přišlo to, co nás provází celé jaro, dostali jsme dva hloupé góly během 6 minut a o náskok přišli. Nabádali jsme kluky k tomu, že musíme hrát trpělivě, ale chybělo nám štěstíčko, některé příležitosti jsme měli, ale Jablonec podal skvělý výkon a po Spartě asi nejlepší mužstvo, které tu hrálo.“

Do závěrečného kola je asi dobré, že nikdo ze základní sestavy nedostal čtvrtou žlutou kartu a budou tak všichni k dispozici, že?

„Klukům dochází síla, táhneme to ve dvanácti lidech. Jsem takový, že klukům věřím. Těžko se to rozmělňuje do vícero hráčů. Helebrand, Suchan i Čermák patří v záloze k ligové top špičce, takže toho mají plné kecky. Teď ale máme dost času se zregenerovat a připravit se na Karvinou.“

Budete příští kolo sledovat na dálku utkání v Jablonci, kam přijede poslední Zlín?

„Budeme to sledovat, už dneska jsme měli info o průběhu ze Zlína, přicházely mi zprávy od kolegů, jak se to vyvíjí. O to víc mne výsledek mrzí, neboť jsme už teď mohli v uvozovkách slavit.“

Čemu přičítáte střelecké selhání v koncovce. Třeba Tranziskova šance se dala vyřešit mnohem lépe, v tu chvíli to bylo ve velkém vápně čtyři na dva, navíc gólman Fendrich byl po srážce s Tekijaškim mimo hlavní dění.

„Měli jsme tam příležitosti, na druhou stranu Jablonec mohl vyhrát, dali branku, která pro ofsajd nebyla uznaná. Šanci Tranzisky jsem dobře neviděl, Ale co říkali kluci, tak stačilo, aby to nechal Suchanovi a ten by to dal pravačkou do prázdný brány. To jsou detaily, které rozhodují o výsledku.“

Pořád to máte ve svých rukou, je to výhoda?

„Jsme na tom líp než Zlín, asi i kvalitou, byť to nechci přeceňovat. V Karviné jsme vedli, dostali jsme hloupý gól a v závěru prohráli góle z penalty za Alliho ruku. Jsou hratelní a budeme bojovat do konce.“