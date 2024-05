Ofsajd ve Zlíně? VAR chyboval, říká KR. Žlutá pro Kušeje udělena správně

A to už se po celý víkend zdálo, že předposlední nadstavbové kolo proběhlo v poklidu. Všem diskuzím dominoval sparťanský titul a navzdory tomu, že šlo do tuhého a kromě mistrovského poháru se hrály klíčové duely o záchranu, bylo předposlední kolo ligy překvapivě velmi klidné.

Až na jednu situaci, zato zcela zásadní. A sice odvolaný gól Zlína, který mohl Ševce dostat proti Bohemians do vedení 2:1. Filip Žák se v momentu střely Davida Tkáče pohyboval na hraně postavení mimo hru. Brankář Lukáš Soukup vyrazil míč jen ke zlínskému hráči, který dorazil balon do sítě.

Zlín - Bohemians: VAR sebral gól i domácím. Žák skóroval z ofsajdu Video se připravuje ...

Asistent sudího Petr Caletka se zachoval příkladně. Zůstal po dohrání akce stát, praporek ale nezvedl. Dal tím najevo, že se podle jeho názoru jedná o ofsajd, ale protože se jednalo o hraniční situaci, nemohl do ní vstupovat. V takové situaci se ale jedná jen o názor, ne přímý verdikt. Na základě záběrů prezentovaných v televizi se nezdálo, že by se mělo jednat o jednoznačnou situaci, do které by měl vstupovat videoasistent.

Gól tedy byl uznán, VAR by musel intervenovat, aby původní rozhodnutí změnil. Jsou dvě nejpravděpodobnější možnosti, proč Černý chyboval. Buď na základě opakovaných záběrů sám usoudil, že se jedná o Žákovo zřejmé postavení mimo hru. Anebo si mylně vyvodil protokol pro posuzování podobných situací a Caletkovo gesto považoval za verdikt, nikoli jen názor - a ten „potvrdil“.

„Rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva,“ prohlásila Komise rozhodčích. „Jednalo se o hraniční situaci, kdy nebylo zcela průkazné, zda o ofsajd šlo, či nikoliv. VAR má intervenovat pouze v případě zjevných chyb rozhodčích a průkazných záběrů. Došlo k porušení protokolu VAR a pokynů Komise rozhodčích FAČR.“

Mladá Boleslav - Sparta: Kušej si vyhlédl Preciada a drsně ho trefil. Žlutá Video se připravuje ...

Moment, který rezonoval nejvíc, byl tvrdý Kušejův úder z frustrace na Preciada. Mladoboleslavský hráč si za stavu 0:3 u postranní čáry hlídal míč, který plaval ve vzduchu, ale ještě víc si vyhlédl Ángela Preciada, kterého drsně dohrál ramenem do žeber. Na sudího Jana Machálka se okamžitě sesypali naštvaní sparťané, ale rozhodčí zůstal v klidu a Kušeje napomenul žlutou kartou.

A podle vedení arbitrů správně. „Rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 23 (Kušejovi) za bezohledné vražení do soupeře,“ uvedla Komise rozhodčích.

V zápase Pardubic s Karvinou zase Patrik Čavoš nebezpečně trefil podrážkou napřed Marka Ichu. Nicméně podle sudího Ondřeje Berky se nejednalo o surový zákrok a KR s jeho výrokem souhlasila.

Pardubice - Karviná: Čavoš trefil Ichu vysoko, dostal jen žlutou Video se připravuje ...

„Rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči hostujícího družstva č. 28 (Čavošovi) za bezohledné kopnutí soupeře. Hráč hostujícího družstva zasáhl podrážkou své kopačky levou holeň soupeře. Faulující hráč svoji nohu stahoval, soupeře zasáhl nízkou intenzitou, z tohoto důvodu se nejednalo o surovou hru,“ vysvětlila v komuniké Komise.

Tepličtí se cítili trochu dotčeně kvůli gólu Hradce v závěru na 1:0 z pohledu Votroků. Skláři dobývali šestnáctku hostů, před kterou se skácel k zemi Daniel Fila po střetu s Karlem Spáčilem. Hned potom sebrali míč hosté a upalovali na druhý konec hřiště. A byl z toho gól Matěje Koubka.

Podle vedení sudích ale k žádnému faulu nedošlo. „Rozhodčí správně uznal branku hostujícího družstva. V rámci útočné akce hostujícího družstva nedošlo k žádnému přestupku hostujícího družstva. O podražení hráče domácího družstva č. 7 (Fily) se nejednalo,“ stojí v komuniké.