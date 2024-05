Návrat Lingra do Slavie? Momentálně spíše ne, roli hraje trenér. Ale…

Zvažovaný návrat Ondřeje Lingra zpět do Slavie je momentálně silně nepravděpodobný. Záložník Feyenoordu se chce pod novým trenérem, a třeba se jím stane Brian Priske, porvat o větší prostor na trávníku. Pokud by v Nizozemsku opět nepřesvědčil, přesun zpátky do Čech může být předmětem debat v druhé polovině prázdninových měsíců.