Tak za rok? Táborsko bude chtít přímý postup. Nádvorník kritizoval sudí

Sen o prolomení skleněného stropu a historickém postupu přes baráž do první ligy se v Táborsku rozplynul. Hráči si na něj sáhli, chyběl kousek a dotáhli by dvojzápas proti Českým Budějovicím do prodloužení. Ambice ale v jihočeském klubu zůstávají stejné: první liga, snad už na stadionu rozšířeném tak, aby splňoval kritéria. „Možná mi to někdo omlátí o hlavu, ale nejsem alibista. Chceme se vyhnout baráži,“ říká odhodlaně trenér Roman Nádvorník.

Jak hodnotíte odvetu s Českými Budějovicemi. Cítíte, že jste měli na víc, než jen na remízu 1:1?

„Převládá zklamání, na druhou stranu je tu i velký respekt hráčům za to, co předvedli. Druhý poločas bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Chybělo asi trochu víc štěstíčka. Měli jsme pár výborných gólových šancí. Kdyby dal v 88. minutě Plachý gól, postavili bychom mu tu asi sochu. Zasloužili jsme si minimálně prodloužení. Chci hráčům poděkovat.“

Co vám dvojzápas ukázal?

„Že jdeme správnou cestou. Za rok a půl, co jsem tady, jsme udělali obrovský pokrok. Výstavba hry od brankáře, kombinační prvky, rychlé protiútoky, vysoké napadání. Vše, co moderní fotbal obnáší. A my jsme ukázali, že jsme schopni to hrát i s ligovým týmem. Minulý rok jsme se zachraňovali, teď jsme se oprávněně dostali do baráže. V gólech jsme byli jen za Duklou, měli jsme nejlepší obranu v soutěži. Není parametr, podle kterého jsme si v baráži nezasloužili být. Není to se mnou jednoduché, dost po hráčích šlapu. Ale pokrok je na hráčích vidět, třeba na Pavlu Svatekovi, který se z druhé ligy dostal do reprezentace do 20 let. Ještě jsme ale trochu syroví, potřebujeme ještě chviličku, ale věřím, že do ligy se dostaneme.“

Co udělat pro to, aby byla příští sezona úspěšnější?

„Hodně jsme se zlepšili v defenzivě, od zimy se soustředíme na ofenzivní část. Posledních dvacet metrů na hřišti je klíčových, to je to nejtěžší. Tam musíme být produktivnější. Tolik kreativních hráčů, kteří vám udělají rozdíl, tu k dostání není. My to máme v Dordičovi, který je na tuzemské poměry nadstandardní. Směrem dopředu potřebujeme posily, zvýšit konkurenci, aby se to projevilo na současných hráčích. Věřím, že udržíme všechny hráče, ačkoliv o Svatka je velký zájem, kouká na něj Plzeň či Liberec.“

Budete opět cílit na postup?

„Rozhodně. A já to budu říkat, celou dobu: chceme si vyhnout baráži. Nejsou to jednoduché zápasy. Možná mi to někdo omlátí o hlavu, ale nejsem alibista. Dostali jsme se sem a děláme to, co děláme, abychom hráli nejvyšší ligu.“

Ve dvojzápase jste byl hodně kritický k rozhodčím…

„Asi dostanu za uši pocit, že někteří lidé neví, o co se tady hraje. Na hřišti je jich pět, dalších pět u VARu. V prvním zápase nejdříve poškodili Dynamo penaltou, co nebyla, pak poškodili penaltou i nás. A pak nevyloučit Skaláka za tu ruku…To je druhá žlutá karta a hrajeme posledních dvacet minut za stavu 1:1 v přesile. Kdyby to byla nějaká složitá situace, ale byla to jasná ruka. Navíc za Skaláka přišel Nikl, který dal rozhodující gól, neměl být vůbec na hřišti. Rozhodčí se vám pak omluví, že to byla chyba. Ale řekněme si scénář, že když nepostoupím, tak mě vyhodí. A oni mi budou platit hypotéku? U nás je to rok práce a rozhodčí to shodí během pěti minut. Majitel do toho dává peníze a pak tady sedí deset lidí, co rozhodnou o tom, kdo budou hrát v první lize. Měli by být exemplárně potrestaní, hraje se o desítky milionů. Tresty pro rozhodčí jsou pro mě neadekvátní, dostanou pět zápasů a konec…Ale to je pryč. Měli jsme si to uhrát tady. Poučíme se a budeme konkurenceschopní třeba právě i Budějovicím.“

Abyste se ale v té lize vůbec potkali…

„I to se může stát! Že my půjdeme nahoru a oni dolu. Ale já bych rád v lize viděl oba týmy. Hrálo by se hezké derby, přišli by lidé.“

V Dynamu se mluví o finančních problémech. Licenci na první ligu mají, jste za ně ale případně prvním náhradníkem…

„Jsme. I to se může stát. Jestli je pravda to, co se říká, že jim odejde tolik hráčů, nedokážu si představit, jak to doplní. A co budou v té lize pak vůbec dělat. Doufám však, že k takové situaci nedojde. Jsem zvědavý, jestli zůstanou trenéři a jestli někoho přivedou. Klub se ale musí stavět od vyššího managementu.“