Dynamo proti Kladrubskému, popírá dluhy: Zvážíme jeho působení v klubu

České Budějovice bojovaly o udržení v lize celou sezonu, už na podzim se mluvilo o tíživé ekonomické situaci klubu. Majitel Vladimír Koubek zatím marně shání kupce, který by mu s financováním organizace pomohl. V zimě oznámil partnerství s britskou společností Footify sídlící v Londýně, kterou vede podnikatel Lusola Adewumi původem z Nigérie.

Před startem jara pohledávky vůči kabině áčka vedení klubu srovnalo. Členové prvního týmu na základě toho podepsali prohlášení o bezdlužnosti a klubu byla udělena licence pro první ligu na další sezonu. „V rámci projednávání udělení klubových licencí pro soutěžní ročník 2024/25 klub SK Dynamo České Budějovice v otázce bezdlužnosti dle článku 71 prokázal, že k datu 31.03.2024 vůči hráčům, hlavnímu trenérovi, asistentovi trenéra a trenérovi brankářů neexistují žádné závazky po splatnosti,“ zní zní vyjádření fotbalové asociace, které zaslala Sportu.

Jenže na konci ročníku znovu hráči nemají všechny nasmlouvané peníze. „Je druhého června a nemáme výplaty. Je mi jedno, jestli mě za tohle vyhodí, protože mi záleží na klubu. Máme právo se ptát, co bude dál. Neřekl jsem mu to jen já, ptali se i hráči. Je to čtrnáct dní stará záležitost. My jsme se ptali, měl přijít (majitel), ale nepřišel. Tak se ptám alespoň takhle skrze média,“ ohradil se na tiskové konferenci po nedělním zápase v Táboře Jiří Kladrubský, budějovický asistent trenéra a jihočeský patriot.

Reakce ze strany klubu, který po nedělní remíze 1:1 udržel první ligu i pro nadcházející sezonu, přišla v pondělí dopoledne. „Informace, které byly na pozápasové tiskové konferenci Jiřím Kladrubským prezentovány, se nezakládají na pravdě. Výplaty k dnešnímu dni (tj. 3.6. 2024) jsou v prodlení dvou dnů, jiné závazky klub vůči hráčům nemá,“ zní oficiální stanovisko Dynama, které klub prezentuje na svých stránkách.

Kladrubský se v jihočeské kabině těší značné podpoře, hráči za ním v těžkých chvílích během jara šli. Patří k osobnostem klubu, ale jeho otevřená slova mohou mít další dohru. „K podávání těchto informací nebyl oprávněn a porušil své pracovní povinnosti a smlouvu. Klub také zváží další působení Jiřího Kladrubského v klubu,“ píše se v prohlášení.

Server iSport.cz a deník Sport zjišťuje reakci Jiřího Kladrubského.