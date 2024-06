Rada váhá, jestli pokračovat. Trest ho otrávil, čeká ho schůzka s majitelem

Přivedl pražskou Duklu po pěti letech zpátky do nejvyšší soutěže, ale ještě není rozhodnutý, zda v ní bude jako trenér pokračovat. „V pondělí se sejdu s majitelem a rozhodneme se,“ sdělil Sportu Petr Rada (65). Proč váhá? Pořád je špatný ze svého trestu za rasistické urážky brněnského kolegy Tomáše Polácha v jarním vzájemném utkání se Zbrojovkou.

Původně obdržel od disciplinárky drsný osmiměsíční distanc, který mu byl následně odvolací komisí snížen na tři měsíce plus pokutu 80 tisíc korun. I to přijde bývalému trenérovi Sparty, Slavie i české reprezentace přehnané a těžko to kouše.

Proto váhá, zda s řemeslem nepraštit. Reálnější je nicméně varianta, že Rada u mužstva zůstane. Zájem na tom prý má také šéf Petr Paukner. Očekává se, že si oba muži zkraje příštího týdne plácnou a mezi elitu se vrátí se slavným klubem také výrazný kouč. Paukner mu nadále věří.

Trenérovi vyprší trest právě na startu nové sezony. Přijde maximálně o první kolo. „Excesy jsem měl, ale tohle je za dvě slova kruté. Netušil jsem, jak případ vyeskaluje,“ uvedl Rada, jenž v emocích nazval Polácha „zoufalče cikánskej“. Za tento výrok platí zákazem činnosti.

Na lavičce Dukly scházel už v závěru předchozího ročníku, přesto pražský celek udržel první místo ve F:NL. „Všichni zdůrazní, že došlo ke snížení trestu, ale já jsem stejně zklamaný. Jako hráč a trenér působím v profesionálním fotbalu téměř sedmačtyřicet let a vždycky jsem se snažil dělat všechno férově,“ posteskl si nad výší „rozsudku“.

Na jeho pokračování bude mít rovněž vliv stav kádru. Nováček nutně potřebuje posílit, a to na několika postech. V jednání je sice příchod záložníka Jana Fortelného z Olomouce, jenže o něj projevil zájem i Jablonec.