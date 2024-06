Hodnocení posil Slavie: jedna trefa ze čtyř. Unikát, ale i řada kroků vedle

Video se připravuje ... Letní přestupové období začalo pro Slavii vlažně. Hodně spekulací, žádná akce. Ale fanoušky zprávy o jménech jako Daniel Vašulín či Tomáš Chorý nenechávají v klidu. Je pro ně těžké vyčíst v přestupové politice „sešívaných“ nějakou koncepci. To ale není pouze téma současnosti, ale i posledních tří let, kdy Slavia nezískala titul. Deník Sport provedl velkou analýzu všech příchodů, které v Edenu za tu dobu uskutečnili. A pro vicemistra nevychází lichotivě. Opravdu povedených přestupů učinili Pražané jen devět z celkových osmatřiceti, tedy zhruba 25 %.

Top přestupy DAVID JURÁSEK

za 25 milionů korun z Mladé Boleslavi VÁCLAV JUREČKA

volný hráč ze Slovácka MOJMÍR CHYTIL

za 15 milionů z Olomouce IGOH OGBU

za 40 milionů korun z Lilleströmu Při největších přestupových trefách nemusela Slavia sahat až na dno kapsy. Za Václava Jurečku dokonce nezaplatila nic a zkušený útočník dal v následujících dvou sezonách 39 gólů. Co ho spojuje s další výtečnou akvizicí Mojmírem Chytilem? Zkušenost na české scéně. V nejvyšší tuzemské soutěži hráli roky, byli dlouhodobě sledovaní. Panovaly jen malé pochybnosti, že nezvládnou dávat góly ve Slavii. Nejvíce ze všech ale vyčnívá jméno Davida Juráska, v kontextu příchodů do klubu jde prakticky o unikát. Těžko říct, jestli bychom našli v českém prostředí v posledních letech lepší obchod. Slavia identifikovala nadstandardního nezkušeného hráče, ten se prakticky ihned stal oporou, za rok a půl převyšoval svými výkony ligu a odešel za desetinásobek pořizovací ceny. Podobné trefy přišly v podobě Igoha Ogbua a Mojmíra Chytila, oba se na hřišti už vyplatili a dost možná přinesou do kasy tučné sumy. Mojmír Chytil objímá Václava Jurečku po jeho gólu proti Liberci • Foto Pavel Mazáč / Sport

Povedené přestupy IVAN SCHRANZ

výměna s Jabloncem za Malinského a Zeleného ALEŠ MANDOUS

za 10 milionů korun z Olomouce YIRA SOR

za 30 milionů korun z Baníku DAVID DOUDĚRA

za 15 milionů korun z Mladé Boleslavi JINDŘICH STANĚK

za 25 milionů korun + Červa a Valentu z Plzně Zkušenost, obouchanost českou ligou a tím pádem malá adaptační doba. Většinu povedených přestupů do Slavie spojují tyto motivy. David Douděra, Jindřich Staněk a Ivan Schranz? Když přišli do Edenu, měl každý za pasem už přes sto ligových startů. Všichni tři se vypracovali v opory týmu, na které se Jindřich Trpišovský obrací, když je nejhůře. Aleš Mandous, který původně přišel bojovat z pozice dvojky, se také v devětadvaceti letech nemusel nijak zvlášť rozkoukávat. A pak je tu výjimečný případ Yiry Sora. Nigerijský rychlík vzal útokem Konferenční ligu a během jara v ní nasázel šest gólů. Ale v lize? Pouze jeden. Slavii určitě na hřišti nepřispěl tak, jak se od něj ve finále očekávalo, ale fakt, že klub dostal z Genku po pouhém roce pětinásobek Sorovy pořizovací ceny? To je zkrátka povedený obchod. Jindřich Staněk v utkání proti AC Milán • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ani povedené, ani nepovedené přestupy MAREK ICHA

za 2,5 milionu korun z Táborska ANTONÍN KINSKÝ

za 4 miliony korun z Dukly DANIEL FILA

za 28 milionů korun z Mladé Boleslavi CHRIST TIÉHI

na hostování z Liberce MICHAL TOMIČ

za 5 milionů korun ze Slovácka DENIS HALINSKÝ

za nezveřejněnou cenu z Příbrami DAVID PECH

za 25 milionů korun z Mladé Boleslavi CHRISTOS ZAFEIRIS

za 50 milionů korun z Haugesundu CONRAD WALLEM

za 40 milionů korun z Odds ONDŘEJ ZMRZLÝ

za 25 milionů korun z Olomouce EL HADJI MALICK DIOUF

za 60 milionů korun z Trömso Ne všechny obchody na trhu transferů se dají hodnotit černobíle. Někdy zkrátka skončí v sekci „nepotěší, neurazí“. U některých je zároveň příliš brzy na to vynášet soudy. Takový Christos Zafeiris je na hraně. „Sešívaní“ za něj dali velké peníze už před rokem a půl, norský záložník to ale ještě nedokázal na hřišti prodat. Přesto stále panuje pocit možnosti naplnění potenciálu, stejně jako u další mladých hráčů Davida Pecha, El Hadjiho Malicka Dioufa či Conrada Wallema. Ondřej Zmrzlý zakončil jaro slibně, i on se může příští rok ukázat jako trefa. Marek Icha v klubu budoucnost nemá, je tu ale vyhlídka prodeje za desetinásobek pořizovací ceny. Antonín Kinský působí spíše jako promarněná příležitost, přesto nešlo o špatnou koupi. Uvidíme, jak se svým osudem naloží Daniel Fila a Denis Halinský. Jaká budoucnost čeká Christose Zafeirise? • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Nepovedené přestupy MATĚJ VALENTA

za 8 milionů korun z Českých Budějovic AIHAM OUSOU

za 14 milionů korun z Häckenu MAKSYM TALOVJEROV

za 13 milionů korun z Českých Budějovic SRDJAN PLAVŠIČ

volný hráč ze Sparty UBONG EKPAI

volný hráč z Plzně FILIP BLECHA

za 1 milion korun z Vlašimi TARAS KAČARABA

za 20 milionů korun z Liberce BABACAR SY

za 3 miliony korun z Táborska PETR HRONEK

za 2 miliony korun z Bohemians EWERTON

za 20 milionů korun z Mladé Boleslavi SHERIFF SINYAN

volný hráč ANDRES DUMITRESCU

za 25 milionů korun ze Sepsi MUHAMED TIJANI

za 30 milionů korun z Baníku DAVID ZIMA

za 100 milionů korun z Turína Tady už se bohužel pro Slavii seznam rozrůstá. Špatných rozhodnutí bylo opravdu mnoho a některé rozhodně nebyly za pakatel. Ewerton, Muhamed Tijani či Andres Dumitrecu – to jsou vše hráči za desítky milionů, kteří ale na hřišti přidanou hodnotu neodevzdali a v týmu nemají budoucnost, ačkoli jsou všichni pod smlouvou. Matěj Valenta se sice stal vyvažovacím zboží při příchodu Jindřicha Staňka, potenciál měl ale jinde. Aiham Ousou nestál moc a jednu sezonu vypadal slušně, slávisté ale na něj po mnohých minelách nebudou vzpomínat příliš s láskou. Jak dokazují Sheriff Sinyan, Ubong Ekpai a Srdjan Plavšič, i volné přestupy se nemusí povést. Následují bizarní výstřely do tmy jako Petr Hronek, Babacar Sy či Filip Blecha. A pak je tu případ David Zima. Jistě, je v klubu teprve půl roku. Ale s částkou 100 milionů na zádech na něj byl od začátku tlak, aby ukazoval top kvality ihned. Pro nejdražší hráče soutěže žádné „počkejme a uvidíme“ neexistuje. Srdjan Plavšič v dresu Slavie • Foto Michal Beránek (Sport)