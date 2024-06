Drchal znovu Klokanem. Pohyby na osvědčené trase nemusí končit

Krok zpátky, nebo návrat do správných kolejí? Václavu Drchalovi se roční angažmá v Jablonci příliš nepovedlo. Dva góly jsou málo a znovu ho brzdila i zranění. A tak se vrací do Prahy na známou adresu. Nikoli na domovskou Letnou, ale do Ďolíčku, kde strávil podařené poslední hostování. Jde už o třetí přesun mezi Severočechy a Bohemians. A v rámci aktuálního přestupového období dost možná není poslední.

„Jsem rád, že jsem zpátky.“ Jediná věta občas vydá za tisíc slov. Tak jako v případě instagramového příspěvku Václava Drchala, který se na novou sezonu vrátí do známého prostředí. V Ďolíčku před rokem pomohl k (v klubovém kontextu) historickému postupu do předkola Konferenční ligy. To si ale přes mocnou snahu Klokanů získat ho nastálo nezahrál, dal přednost Jablonci.

Výsledná bilance? Dva góly a dvě nepříjemná zranění. Trenér Radoslav Látal sázel na jiné a poslední starty sbíral po minutách. „S Drchalem jsem mluvil. Ví, že udělal chybu,“ prohlásil už o loňských Vánocích na dotaz z publika na klubové akci trenér Jaroslav Veselý.

A komunikace pokračovala. Až tak, že těsně po skončení ligové sezony podepsal ještě stále čtyřiadvacetiletý útočník v Ďolíčku víceletou smlouvu. Sparta sice měla možnost zpětného odkupu, tu ale nechtěla využít – v jejím útoku válí jiní.

Na trase Jablonec – Ďolíček nejde o první pohyb. Vše začal David Puškáč, který smlouvu s Jabloncem podepsal v předstihu už na začátku roku. Klokani reagovali podpisem Dominika Pleštila.

„Potřebuji kompletní změnu. Změnit prostředí, odstěhovat se a poznat nový tým, který mě nakopne,“ okomentoval to bývalý mládežnický reprezentant. A nemusí jít o poslední zelenobílý transfer. Jaroslavu Veselému se totiž dlouhodobě zamlouvá herní projev Jana Chramosty. Situace na severu je ale po odvolání Radoslava Látala od týmu nepřehledná.

Posila do ofenzivy by se nicméně Bohemians hodila. Po předminulé překvapivě úspěšné sezoně se propadli tabulkou zejména díky neproduktivnímu útoku, který vstřelil ve 35 zápasech jen 34 gólů. V Ďolíčku plánují pořádně říznout do kádru, počet odchodů z áčka se klidně může blížit i deseti.

Kromě Puškáče už je jasno o odchodu Tomáše Necida, který je novou posilou druholigové Viktorie Žižkov. Michalu Beranovi sice končí smlouva ve Slavii, smlouvu v Ďolíčku, kde poslední dva roky hostoval, ale podepsat nechce a jedná o angažmá v Polsku.

A horkým zbožím je Erik Prekop, s jehož výkony útok Klokanů v poslední sezoně stál a padal. Osmigólový střelec je logickým řešením pro spoustu týmů nejen z české ligy. Nejaktivnější ve snaze ho získat je ostravský Baník.