Priske opouští Spartu, natočil dojemné video: Navždy vděčný. Rosický děkoval

Navlékl sparťanskou mikinu, na hlavu si nasadil sparťanskou kšiltovku. Brian Priske natočil dojemné video, v němž se po dvou letech loučí se Spartou. Je to definitivní, dánský trenér míří do Feyenoordu Rotterdam. „Bylo velké privilegium a čest s vámi pracovat,“ vzkázal Priske fanouškům a zaměstnancům letenského klubu. Sparta oznámila, že hlavním trenérem se stal Priskeho dosavadní asistent Lars Friis .

Už je to oficiální. Sparta načne další sezonu bez Briana Priskeho, který letenský klub vyvedl ze šedivých sezon. „Brian dal Spartě krásné dva roky, v nichž jsme byli opravdu úspěšní,“ reagoval pro klubový web Tomáš Rosický, sportovní ředitel.

Sparta pod velením dánského šéfa získala tři trofeje, dvakrát sebrala mistrovský titul a jednou triumfovala v MOL Cupu. „Máme za sebou období, které nás všechny obohatilo, posílilo a přineslo spoustu radosti,“ uvedl Rosický.

Priske se dohodl na nové výzvě, přijal nabídku Feyenoordu Rotterdam. V Nizozemsku se dohodl se na tříleté smlouvě do léta 2027. Ve Spartě absolvoval poslední zápas na konci května proti Plzni. Po něm nastaly mistrovské oslavy.

„Velké díky, kluci!“ řekl viditelně dojatý Priske na úvod videa, které sdílel na sociálních sítích. „Všichni z vás jste absolutně nejlepší. I vy, fanoušci. Byli jste úžasní, jak jste mě a můj realizační tým vzali mezi sebe. Bylo to skvělé a je to něco, za co budu navždy vděčný. Naneštěstí, tohle je mé sbohem.“

O Priskeho byl logický zájem. Se Spartou získal tři trofeje, dovedl ji do osmifinále Evropské ligy. Byla jen otázka času, kdy ho uloví silnější klub.

„Měli jsme jasnou představu, jak se v této situaci zachovat, protože zájem o Briana jsme vnímali už v minulosti. Klíčem je kontinuita v našem jasně nastaveném systému, a to jak v dodržování standardů dennodenní práce všech složek A-týmu, tak i v dalším budování na základě jasných herních principů,“ zdůraznil Rosický.

Na Priskeho práci naváže Lars Friis, jeho nejbližší spolupracovník. „Budu se těšit na další návštěvu na Letné, abych zažil tu úžasnou atmosféru. Přeju vám všechno nejlepší do budoucna a do nové sezony. Díky!“ zakončil Priske.

Pro něj i pro Spartu začíná nová éra.