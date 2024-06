Priske? Nejdřív hloupý výsměch, pak totální inspirace. I pro české kouče

KOMENTÁŘ ŠÉFREDAKTORA LUKÁŠE TOMKA | Brian Priske se loučí se Spartou, většině jejích fanoušků je to upřímně líto, zatímco soupeři si lehce oddychli. Loučí se totiž osobnost, která klub jednoznačně pomohla rychle posunout na vyšší level. Dostala ho nejen k domácím titulům, ale také ho přiblížila Evropě. A to výsledky i celkovým nastavením. Priske tak má velký podíl na dalším boření hloupého mýtu o tom, že české sportovní prostředí je natolik specifické, že zahraniční trenér do něj nepatří a nemá šanci v něm uspět.