Horváth do Budějovic? Asistentem být nechce. Ale ve hře je Brno

Pavel Horváth končí v třetiligových Domažlicích a myslí si na angažmá v profesionálním fotbale. Zájem mu už dali najevo v Českých Budějovicích, ale k dohodě nejspíš nedojde. Devětačtyřicetiletý trenér by chtěl víc než jen nabízenou pozici asistenta. Možná se dočká ve Zbrojovce.

Někdejší záložník se v Domažlicích zapsal úspěšně, klub skončil druhý za slávistickým béčkem. I proto si myslí na víc.

Jeho ambice potvrdil na svých stránkách i bývalý klub. „Hlavním důvodem skončení jeho angažmá je zájem o Pavla Horvátha z vyšších soutěží. Pavel byl v Domažlicích spokojen, ale samozřejmě pokukuje po možnosti trénovat v profesionálním fotbale. Pro Jiskru bylo ctí, že tady hrála a poté trénovala dnes již fotbalová legenda. Pavel Horváth zanechal v historii klubu nesmazatelnou stopu,“ zaznělo v oficiální prohlášení Jiskry Domažlice.

Kam může jít? Ozvaly se České Budějovice. Ovšem velmi pravděpodobně pouze s nabídkou na pozici asistenta. „Jirka Lerch bude pokračovat na pozici trenéra,“ řekl pro Sport ve velmi nedávném rozhovoru majitel klubu Vladimír Koubek. A takovou, tedy asistentskou nabídku Horváth podle informací redakce nepřijal. Je možné, že v Dynamu osloví Davida Jarolíma, jehož – a jeho otce Karla jako hlavního – chtěl klub angažovat už v zimě.

U Horvátha platí, že kouká po pozici hlavního trenéra. Nabídku údajně dostal už před třemi týdny. Ozvat se měly dva kluby.

Dukla Praha s testovací otázkou, kdyby se Petr Rada – stále zkroušený z případu Polách – skutečně rozhodl nadobro vstát z lavičky. Jenže zkušený trenér pokračuje, a tak se mnohem pravděpodobněji jeví druhá možnost.

Zbrojovka Brno.

Klub se trápí, v posledním ročníku druhé ligy skončil na devátém místě. Po odvolání Tomáše Polácha mužstvo dočasně vedl trenér béčka Lukáš Kříž.

Brno by určitě odpovídalo Horváthovým představám – profesionální štace v klubu s velkým jménem a jednoznačnou ambicí vrátit se po dvou letech do nejvyšší soutěže. Tu si už vyzkoušel v Příbrami, vedl ji rok mezi březnem 2020 a březnem 2021, kdy byl z posledního 18. místa odvolán. Krátce na to se stal asistentem Michala Bílka v Plzni.

Takovou roli už však nechce.