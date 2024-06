Vašulín se dočkal, podepsal v Plzni. Hradec má Čiháka i vytoužený návrat

Daniel Vašulín přestoupil do Plzně • FC Viktoria Plzeň

Ne, se sedmi brankami vrchol tabulky střelců neohrožoval. Přesto byl Daniel Vašulín jedním z individuálně nejzajímavějších hráčů v uplynulé sezoně Hradce Králové. Mixem fyzické hry a slušné techniky zaujala tato klasická devítka i kluby z pater nejvyšších – Slavii a Plzeň. Zatímco v Edenu nepanovala na 195 centimetrů vysokém útočníkovi shoda, ve Viktorii měli poměrně rychle jasno.

Po pár týdnech jednání je nyní hotovo, Vašulín míří na západ Čech. Hradec na něm ale rozhodně netratí. Kromě peněžení odměny, která se podle informací Sport pohybuje kolem 5 milionů korun, pošle Viktoria „votrokům“ dva hráče s hradeckou minulostí.

Prvním je čtyřiadvacetiletý stoper Filip Čihák, který černobílý dres oblékal už poslední dva roky na hostování. Především pod Davidem Horejšem šly jeho výkony nahoru a sezonu skončil jako hráč s druhou nejvyšší úspěšností hlaviček i defenzivních soubojů. Tentokrát už do Malšovické arény míří na pevný přestup, podepsal na tři roky.

Něco podobného čeká Adama Vlkanovu, který byl v Hradci hlavním tématem už delší dobu. „Adam nám přinese zkušenosti, drajv a obrovskou kvalitu. Má ke klubu vztah. Chceme ho hrozně moc,“ hlásil po prohře s Mladou Boleslaví trenér David Horejš.

Trenér se dočkal, devětadvacetiletý ofenzivní hráč sice ještě nebyl oficiálně představený, jde ale jen o formalitu. Zájem Baníku či Bohemians nehrál roli, dohoda mezi kluby je uzavřená, Hradec však příchod technického šikuly oznámí separátně. I Vlkanova by měl podepsat víceletý kontrakt.

Vašulín se v Plzni opět setká s trenérem Miroslavem Koubkem, i vzhledem k této spolupráci dává klubu přestup smysl. Dalším důvodem je fakt, že Koubkovi od zranění Rafiua Durosinmiho chyběl v týmu do tandemu k Tomáši Chorému vysoký útočník. Durosinmiho návrat se klidně může konat až příští kalendářní rok a Idjessi Metsoko z Vyškova zatím dostatečně na základní sestavu nepřesvědčil. Šestadvacetiletý hráč obouchaný českou ligou se tak bude Viktorii hodit.

„Svým somatotypem i věkem zapadá do naší koncepce. Vidíme u něj možnost dalšího fotbalového vývoje,“ řekl Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie. „Viktorka? Pro mě osobně obrovská výzva. Už se těším, až to všechno příští týden vypukne. Jak znám trenéra, příprava bude určitě náročná, ale přesně tak je to potřeba. Věřím, že se na sezonu skvěle připravíme,“ vyhlíží Vašulín.

Tím skončila relativně dlouhá přestupová sága, otevřela ale dveře jiné. Hradec bude muset za jednu ze svých klíčových postav sehnat do útoku náhradu…