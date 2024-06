Svědíkův nástupce o nabídce: Nebylo co řešit. Holzer odchází, Petržela...

Nebyl pro fotbalové Slovácko první volbou. Klub nejprve oslovil větší jména v čele s Michalem Bílkem či Václavem Jílkem. Nakonec však svěřil náročný úkol navázat na plodnou éru Martina Svědíka do rukou Romana Westa (42), jeho bývalého kolegy ze studia trenérské licence. Příští týden s ním rozjede přípravu. Bude u toho také čtyřicátník Milan Petržela, který si prodlouží hráčskou dlouhověkost. „Po Martinovi nemám co ztratit,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz. úspěšný trenér dorostu, jenž bude mít premiéru v roli hlavního kouče v nejvyšší soutěži. Zkušeností z druhé ligy má nicméně dost.

Ve hře byli původně jiní trenéři. Jak jste zareagoval, když vám dalo Slovácko nabídku převzít áčko?

„Myslím, že jednali s jinými kandidáty, takže to bylo překvapení. I když se nám u devatenáctky dařilo velmi dobře, nepočítal jsem s touto nabídkou.“

Kdyby nepřišla, zůstanete u dorostu?

„To je otázka. Měl jsem jiné nabídky, ze Slovenska i z druhé ligy. Nejspíš bych šel dělat někam dospělý fotbal.“

Takže to přišlo za minutu dvanáct….

(úsměv) „Dá se to tak říct. Mohlo se klidně stát, že o týden později už bych ve Slovácku nebyl.“

Když jste dostal možnost vést áčko, neváhal jste ani chvilku?

„Je to první liga, obrovská šance. Člověk dělá dvacet let trenéřinu, aby tam jednou došel. Kdysi bylo několikrát oťukávání v Karviné a teď to přišlo ve Slovácku. V podstatě nebylo co řešit.“