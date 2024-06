Girona do toho! Krejčí se v slzách loučil se Spartou: Odcházím jako šampion

V rukou jiný než rudý dres, na sobě bílé triko s nápisem: Girona do toho! Je hotovo, Ladislav Krejčí načal novou kapitolu. Po pěti letech opustil Spartu, ve španělském klubu podepsal smlouvu na pět let. Letenští by měli dostat téměř 300 milionů korun. „Odcházím s čistým svědomím a plný radosti. Odcházím jako šampion," loučil se Krejčí.

„Tolik emocí, tolik vzpomínek a nových vztahů. To je něco neuvěřitelného," hodnotil Krejčí angažmá ve Spartě v klubovém videu. „Celou dobu až do konce sezony jsem to v dokázal držet, ale teď to na mě dolehlo. Už mi to chybí, ale vím, že je to pro mě správný moment a krok, abych mohl dosáhnout dalších cílů.“

Sparťané prožívají druhé emotivní loučení za poslední týden. Po trenérovi Brianu Priskem, který zamířil do Feyenoordu, končí v letenském klubu i kapitán.

„Zdarec sparťani a sparťanky," začal Krejčí svůj vzkaz. „Tohle je moment, po kterém touží každý fotbalista, jenž má sny a cíle. I když každý po něm touží, tak na tuhle chvíli jsem se vůbec netěšil," pokračoval v dojemném videu, které Sparta sdílela na sociálních sítích.

Krejčí se rozhodl pro Gironu. „Měl víc nabídek, ale Girona u něj nakonec zvítězila. Věříme, že to pro něj bude dobré angažmá a stabilní klub, ve kterém se prosadí,“ komentoval přestup Pavel Paska, Krejčího agent.

Girona za reprezentačního stopera zaplatí sumu přes 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun. „Sparta i my jsme s cenou spokojení,“ poznamenal Paska.

Podle informací Fabrizia Romana, renomovaného novináře, do hry o Krejčího na poslední chvíli vstoupil ještě jiný klub. Měl o českého hráče zájem. „Nezmatkoval, měl jasno, co chce,“ zmínil Paska. „Do hry vstupovali i jiní agenti, ale odpracovali jsme to a dosáhli, čeho jsme chtěli.“

Krejčí změnil dres ještě před startem EURO, během kterého by měl s vysokou pravděpodobností patřit do základní sestavy českého týmu.

Teď má klid na práci, po turnaji se pak přihlásí na přípravě už ve Španělsku.