Sparta ladí trenérský štáb: na cestě další Dán, ve Švédsku ukončil smlouvu

Po ztrátě trenéra Briana Priskeho se zaceluje uvolněné místo. Sparta před startem levní přípravy posiluje realizační tým, její vedení momentálně dotahuje příchod nového asistenta. K Larsi Friisovi, novému bossovi letenské lavičky, přibude Jens Berthel Askou. 41letý Dán dosud vedl švédský IFK Göteborg, s klubem už zrušil platný kontrakt a k dohodě s českým mistrem zbývají pouhé detaily. „Přestoupit do Sparty je velké rozhodnutí," řekl pro klubový web IFK.

Jeden Dán zmizel, další se objeví. Sparta reaguje na Priskeho přestup do nizozemského Feyenoordu Rotterdam ziskem jeho krajana. Askou naposledy trénoval ve Švédsku, kde od loňského června trénoval IFK Göteborg.

Tamější soutěž se hraje systémem jaro-podzim, v prvním půlroce dovedl mužstvo k záchraně. V tomto ročníku se po dvanácti zápasech nachází znovu na třinácté pozici, jen těsně od sestupových příček.

Askou ovšem v IFK pokračovat už nebude. Švédský klub jen těsně před odjezdem na přípravný kemp oznámil, že se s trenérem dohodl na ukončení platného kontraktu, původně stvrzeného do konce roku 2026. Důvodem rozchodu je zájem Sparty.

„Podílel se na posunu a vývoji hry, kterou se IFK bude prezentovat. Nyní trenérovi přejeme hodně štěstí v Praze, bude zajímavé ho v budoucnu sledovat," poznamenal technický ředitel švédského klubu Ola Larsson.

Měl by se stát pro příští sezonu Friiseho asistentem. „Stejně jako IFK Göteborg je to velký klub s velkými očekáváními. A to mám nejraději,“ uvedl Askou.

Trenérskou kariéru načal v roce 2015 ve druhé dánské lize jako asistent, o tři léta později působil jako hlavní kouč. Přes Dánsko, Faerské ostrovy a Švédsko se nyní posunul do Česka.

Sparta je s Dánem, jenž jako hráč oblékal dres Norwiche nebo Milwall, před uzavřením dohody. Definitivní podobu realizačního týmu by měl letenský klub oznámit v pondělí.

Zůstat by pravděpodobně měl Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy. Nejistota v minulých dnech panovala kolem asistenta Lukase Babaloly.

Dvě věci už jsou nyní jisté. Friis je hlavním trenérem a k němu se posune další dánský kolega. Vytvoří spolu úspěšný tým?