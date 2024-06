Hapal: Ewerton? Věřím, že zůstane. Baník má (zatím) čtyři posily, chce...

Má nového asistenta Michala Šmardu a tým, který se před druhým předkolem Konferenční ligy ještě bude měnit. Pavel Hapal (54) si dopřál týdenní oddech s rodinou mimo Česko a už je zase s celým Baníkem v zápřahu. Zatím přivítal čtyři posily (Holzer, Fukala, Prekop, Nogha z Vlašimi). „Hrozně bychom si přáli postoupit do základní skupiny,“ vzhlíží ostravský kouč k úspěchu v pohárové Evropě. Na soustředění bere hráče do Polska.

Jste rád, že máte některé nováčky k dispozici tak brzy?

„Pro mě sezona posledním zápasem neskončila. Je výhoda, když máte nové hráče od začátku přípravy. Můžou si na nás zvyknout. Dříve k nám přicházel v zimě třeba Ewe (Ewerton), ale toho jsme znali. Byl s námi sžitý. Těším se z počasí. I když je velké vedro, je to lepší než v zimě. Až na Lišáka (Davida Lischku) jsme všichni zdraví. A i on snad začne příští týden trénovat.“

Jak to bude dál se záložníkem Ewertonem, jenž patří Slavii?

„Dostal povolení s námi trénovat. Je velká šance, aby u nás zůstal. Vždycky tomu věřím. Několikrát řekl, že pokud by chtěl hrát v Čechách, tak v Ostravě. To je pro nás velká výhoda. Žádné jiné spekulace ohledně české ligy nejsou. Teď jen musíme počkat, jestli nepřijde lukrativní nabídka pro něj a pro Slavii ze zahraničí. To je jediný zádrhel. Máme v hlavě ještě další hráče, které bychom chtěli přivést. Jedním z nich je Musa Alli.“

Co čekáte od posil?

„Všechny jsme měli vytipované. Jsem hrozně rád, že jsou tady. Kvalitu mají, zvýší nám konkurenci. To je nejdůležitější. Budeme moct s mužstvem točit, být variabilnější. Každý hráč musí vědět, že je tam někdo další, kdo čeká na šanci. Jenom to vás posune dál. Dana Holzera jsme chtěli, protože dokáže hrát na více postech. Je technický, dostatečně zkušený a taky je to hráč odsud. Na více ofenzivních pozicích může hrát i Prekop. Na tréninku se mi po návratu z hostování velice líbil Almási. Pracoval s velkou chutí. Vypadá, že je dobře připravený.“