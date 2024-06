Kuzmanovič o konci na Kypru, hledání klubu i Baníku. Thank you, my friend...

Jak se máte?

„Přijel jsem zpátky domů do Ostravy, mám dovolenou, takže dobře. Jsme tady s rodinou, maximální spokojenost.“

Srbskou reprezentaci jste byl před rokem a půl podpořit v Kataru na mistrovství světa, chystáte se i do Německa?

„Je to fakt kousek, řešili jsme to posledního půlroku, ale paradoxně ne. Chtěl jsem tam jet, abych potkal kamaráda, který žije v Chicagu, takže se nevídáme tak často, ale nakonec jsme se teď potkali v Srbsku. Takže jsme to vzdali, budu fandit u televize.“

Takže došlo na vaše slova z Kataru o tom, že nejlepší pro fotbalisty-fanoušky je zimní termín, kdy mají profesionální hráči volno.

„Je to tak. Momentálně čas mám, ale může se to brzy změnit a pak bych se tam nedostal. Katar byl termínově fantastický. Člověk sedí na pláži a kouká na fotbal. Zajímavý projekt.“

Samozřejmě s nealkem jste to sledoval...

„To už si samozřejmě nepamatuju, ale myslím, že nějaké to pivko na hotelích bylo v pohodě...“ (smích)

Srbsko má ve skupině Slovinsko, Dánsko a Anglii. Jaké jsou šance na postup?

„Uf... Anglie je