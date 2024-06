Vašulínův start s hattrickem: Plzeň byla první volba, ozval se Koubek

Kolik gólů vám máme za zápas s Petřínem vlastně počítat? Tři, nebo čtyři?

„Sám nevím, ten první prý byl vlastní, takže asi tři. (úsměv) Ale to je maličkost, hlavní je, že jsme po velké zátěži v prvním týdnu přípravy a velkém vedru odehráli první poločas solidně. Dali jsme brzy góly, to je vždycky v takových zápasech důležité.“

Jaké jsou první dny v Plzni?

„Super, jsem nadšený. Zázemí je tady perfektní, kluci v kabině taky. Tréninky jsou sice náročné, ale celkově je všechno skvělé. Poprvé na stadionu jsem byl a všechno jsem si prohlédl, když jsem dělal zdravotní prohlídku. Kluky jsem neznal osobně, jen ze hřiště jako soupeře. Teď už jsem se přesvědčil, že kabina je tady skvělá. Věřím, že se mi tady bude líbit.“

Opravdu jste nikoho neznal?

„Nene, osobně ne.“

V souvislosti s vámi se mluvilo i o přestupu do Slavie. Proč nakonec vyšla Plzeň?

„Tohle už beru jako historii. Plzeň je jeden z nejlepších klubů v Česku. Cítil jsem, že se chci posunout. Viktorka byla první volba. Jsem rád, že to dopadlo a můžu teď oblékat její dres.“

Jakou roli hrál při rozhodování o přestupu trenér Koubek?

„Také on mě kontaktoval. Známe se z Hradce, dva roky jsem tam pod ním hrál, zažil jsem nejlepší sezonu. Samozřejmě, že to byla jedna z věcí při rozhodování. Vím, co od něho můžu čekat, jaký chce hrát fotbal.“

Jak se hrálo v nově složené útočné trojici se Slončíkem a Kabongem?

„Zatím se známe málo, moc jsme toho spolu neodehráli ani na tréninku, které jsou zatím hodně intenzivní. Trenéři nám jenom něco málo naťukli takticky, ale za mě spokojenost. Dali jsme v první půli šest gólů, super.“

Co říkáte na konkurenci v útoku?

„Ta je zdravá. Byl bych blbec, kdybych šel do Plzně a myslel si, že tady nebude konkurence a budu to mít podestlané na růžích. Já to vnímám jako dobrou věc, která mě může posunout.“

Těšíte se na evropské poháry?

„Také to bylo lákadlo. Před čtyřmi lety bych ani nesnil o tom, že budu v Plzni. A teď jsem tady, můžu si zkusit předkolo Evropské ligy. Pro mě je to obrovská motivace. Věřím celé Viktorce, že to zvládneme a že budeme hrát skupinu.“