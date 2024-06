Mladá Boleslav mění majitele. Klub přebírá Trunda, Chvalovský neuspěl

Zásadní změna se odehrála na valné hromadě. Jedenapadesát procent akcií, jež vlastnil prostřednictvím společnosti Gema MB, se definitivně vzdal dlouholetý klubový prezident Josef Dufek. Dalšími akcionáři zůstávají město (34 %), firma Realstav (11 %) a spolek FK Mladá Boleslav. Zároveň už došlo k personální obměně představenstva. Splnilo se tak očekávání, že do posledního červnového dne přijde rozuzlení neklidného vývoje ve středu Čech.

S Dufkem v poslední době jednal někdejší boss Chvalovský, jenž se už dříve ucházel o Slavii či Plzeň a kroužil rovněž kolem Českých Budějovic nebo Karviné. V Boleslavi již plánoval i konkrétní personální opatření a kromě jiného také příchod bývalého sparťanského i reprezentačního trenéra, manažera či naposledy předsedy komise rozhodčích Jozefa Chovance. Chvalovskému se však nepodařilo dotáhnout věc do konce a svou šanci naopak proměnil Trunda.

Právě on již v květnu svolal mimořádné zasedání představenstva a kvůli různým pohledům na fungování klubu a chování nejvyššího vedení nabídl rezignaci. Na tu nedošlo, do celé věci se vložil jiným způsobem a nakonec se sám stává novým majitelem. Dlouhodobě je při tom spojován s byznysmenem Jiřím Šimáněm, o jehož vstupu do Boleslavi se letos také spekulovalo. „Pan Šimáně je dlouhodobým podporovatelem klubu, ale v současné době s ním žádná jednání neprobíhají,“ řekl Trunda serveru iSport.cz před necelým týdnem.