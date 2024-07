Kinský zabojuje ve Slavii o jedničku. Rozebrali jsme, proč má šanci

Sedmnáct let, čtyři měsíce a jeden den. Tolik bylo Antonínu Kinskému, když debutoval ve druhé nejvyšší soutěži na hřišti Třince. Duklu dovedl v červenci 2020 k vítězství 2:1. V následující sezoně si připsal dalších pět startů ve FNL a zamířil do Edenu.

„Moje cíle jsou stejné jako cíle každého hráče, který do Slavie přestupuje, že bych chtěl jednou za Slavii hrát, být s ní úspěšný a dělat radost fanouškům. Uvědomuji si, kolik mi je let a že k tomu vede hodně dlouhá cesta přes různá hostování, ale určitě je to jeden cíl do budoucna a velká motivace,“ prohlašoval tehdy.

O tři roky a dvě hostování ve Vyškově a Pardubicích později již smýšlel odlišně.

„Klubu jsem sdělil, že jsem se rozhodl neprodloužit smlouvu, a snažíme se najít společné řešení, které znamená přestup,“ oznámil v rozhovoru pro Sport.cz koncem května.

Vážné zranění Jindřicha Staňka, jenž si už letos zřejmě nezachytá, však dramaticky zamíchalo kartami. Slavia tři týdny před začátkem nového ročníku nemá jasnou gólmanskou jedničku. Boj o klíčovou pozici je mezi Alešem Mandousem, Ondřejem Kolářem a Antonínem Kinským otevřený.

První indicie, devadesát minut v prvním přáteláku s Pardubicemi (1:1) a slova Jaroslava Tvrdíka, přitom naznačují, že aktuálně navrch má nejmladší z celého tria. Pojďme si gólmana reprezentační jednadvacítky blíže rozebrat.

Kinský má za sebou premiérovou sezonu mezi českou elitou. V dresu Pardubic prožil velmi tvrdý vstup do nejvyšší soutěže.