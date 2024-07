Desítka na hraně. Daněk v přípravě zaujal, řekne si o místo ve Spartě?

Pořád je to exponované jméno, zbraň, již by mohla Sparta vytasit. V první přípravě pod novým trenérem – a bývalým asistentem – Larsem Friisem, to Kryštof Daněk dokumentoval. Proti AIK Stockholm naskočil ve druhé půli, přispěl k výhře 3:1 z pozice pravého křídla či desítky, hrál poutavě. Stejně jako pár dalších interesantních jmen mezi dvaadvaceti hráči, kteří se na horké Letné předvedli.

Jeden odešel na hostování, odchod druhého je klidně možný, řeší se. V případě třetího je tak nějak ticho po pěšině. Trojka sparťanských levonohých šikulů Michal Ševčík, Adam Karabec, Kryštof Daněk je stále velmi slušné téma, což se potvrdilo i v sobotu s AIK Stockholm.

Ševčík už do něj nezasáhl, nabral směr Norimberk, do druhé bundesligy míří na hostování s opcí na případný odkup. Karabec, největší jméno ze všech tří, se velmi slušně předvedl v prvním poločase, ale také on je na seznamu možných odchodů. V minulé sezoně nedostával tolik možností, jak se u zlatého sparťanského chlapce čekalo. Za Veljkem Birmančevičem, jenž obsadil jeho možnou pozici pravé desítky (ta je pro všechny z tria stejná), byl druhý až třetí, chvílemi jej dokonce přehrál Indrit Tuci.

Daněk byl dokonce odstaven úplně. Sezonu strávil na hostování v Pardubicích (na východě Čech zapsal za pětadvacet startů osm branek a jednu asistenci), v zimě ani nezačal se Spartou přípravu. Ale nyní je zpátky, proti AIK Stockholm připomněl své dovednosti. Sebevědomí, rychlé vedení balonu, kličku levou nohou do středu, schopnost kombinace. Jednu šanci mu vychytal gólman, v dalších slušně spolupracoval s Victorem Olatunjim. Ve dvou případech však góly nebyly uznány kvůli ofsajdu.

Každopádně Daněk zaujal.

„Po nějaké době, kdy s námi Dáňa nebyl, je potřeba, aby se zpátky začlenil do způsobu, jakým chceme hrát, jak přemýšlíme,“ vysvětloval trenér Lars Friis. „Myslím, že byl silný ve chvíli, kdy se zvenku dostal trochu víc do středu hřiště, když se dostal k hranici pokutového území. Celkově si myslím, že to byl dobrý výkon, ukázal rychlost i schopnost adaptace ke sparťanské DNA,“ doplnil.

Je fakt, že jedenadvacetiletý hráč naskakoval v Pardubicích hlavně v druhé půlce ročníku úplně z pravého kraje, trenér Radoslav Kováč spoléhal na jeho schopnost vzít si míč do středu a zakončovat levou nohou.

V letenském týmu jsou křídla (už Brian Priske zavedl termín desítky) více nucená hrát u centrálního útočníka a tím otvírat prostor pro wingbeky a jejich manévry. Na tento post také Friis Daňka zasazuje. „Teď je nás dvacet šest, ještě se vrátí reprezentanti. Bude v kádru bojovat o pozici číslo deset. Tam ho vidíme,“ prozradil kouč.

Pokud by se Daněk neprosadil, podle všeho by preferoval přesun do zahraničí. O něm se ostatně mluvilo už v zimě, nakonec zůstal v Pardubicích.

Daněk však nebyl jediný mladík, který proti AIK zaujal. V první půli nesl kapitánskou pásku Roman Mokrovics a byl výborný. Ukázal drzost, techniku, spoustu až futsalových dovedností. Ve druhé půli převzal jeho roli i post (levá desítka) Daniel Rus. Začal dobře, pak se mírně vytratil, ale na zatracení rozhodně není. V obraně se zajímavě uvedl Ondřej Kukučka. Stoper, jenž hostoval v minulé sezoně v Pardubicích, dal gól, další střelu namířil těsně nad. Byl však také u inkasované branky, kdy mu mazák John Guidetti předvedl, že je potřeba zapracovat na síle, přidat zkušenosti. Ale ty přijdou…

„Mladí to zvládli, pochopili naši struktury hry a ukázali, co v nich je. Představují pro nás možnost, příležitost, ukazují akademii a sílu B týmu,“ chválil Friis.