SESTŘIH: Sparta - Trnava 3:0. Friisova druhá výhra, Krasniqi s páskou

Fotbalisté pražské Sparty ve druhém utkání letní přípravy porazili Spartak Trnava 3:0 a navázali na vítězství nad AIK Stockholm (3:1). O góly se postarali Tomáš Wiesner, Victor Olatunji a Tomáš Schánělec. Český mistr nastoupil doma na Letné ještě bez reprezentantů z Eura, zápas sledovalo 5938 diváků. V neděli zamíří na soustředění do Německa.

V prvním poločase si premiéru v prvním týmu připsal osmnáctiletý Vojtěch Hranoš, navíc s kapitánskou páskou. Po přestávce, když se celá jedenáctka vyměnila, ji předal Ermalu Krasniqimu. Kosovský reprezentant, který přestoupil z Rapidu Bukurešť, poprvé oblékl rudý dres.

Druhý poločas nabídl mnohem více šancí. A také branky. Suchomelův centr hlavou zužitkoval Wiesner, stejně jako pak později Sadílkův pas Olatunji. Druhou gólovou akci rozjel právě Krasniqi. V závěru se po rohu prosadil Schánělec, navrátilec ze Zlína. Za Trnavu hráli bývalý sparťan Lukáš Štetina nebo Miloš Kratochvíl, čerstvá posila z Jablonce.

„Šlo již o druhý zápas. Pro nás je teď velmi důležité vstřebat fyzickou přípravu, trénujeme opravdu tvrdě a chystáme se na herní kemp. Naběhali jsme spoustu metrů a nepřivodili si žádné zranění,“ řekl novinářům trenér Lars Friis.

„Viděli jsme dva rozdílné poločasy. První byl více statičtější, druhý dynamičtější, v něm už se projevila únava soupeře. Podobné to může být i v sezoně, že protivník zaleze, a my se na to musíme připravit,“ dodal dánský kouč.

Na soustředění v Německu čekají Spartu dva soupeři, Bröndby Kodaň a Salcburk.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 62. Wiesner, 80. Olatunji, 89. Schánělec Hosté: Sestavy Domácí: I. poločas: Vindahl – Sørensen, Panák, Večerka – Daněk, Pavelka, Vydra, Ryneš – Pešek, Tuci, Hranoš /K/.

II. poločas: Vorel – Uhrinčať, Kukučka, Zelený – Wiesner, Sadílek, Solbakken, Suchomel – Krasniqi /K/, Olatunji, Schánělec. Hosté: Frelih – Holík, Šulek, Štetina, Twardzik (46. Karhan) – Kubista (24. Kratochvíl), Procházka, Mikovič /K/ (63. Bainović) – Corryn (63. Breznik), Ďuriš (70. Ahl), Azango (70. Paur) Karty Domácí: Vindahl, Wiesner Hosté: Mikovič, Štetina Rozhodčí Berka – Hádek, Zoufalý Stadion epet Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 5938 diváků