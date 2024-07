Spor o Olayinku. Co Vorlický, nový majitel Trunda a projekt Liberec?

Ve Slavii zanechal hlubokou stopu – a červenobílý klub na něj nezapomněl. Naopak: Jindřich Trpišovský o víkendu přiznal, že by o návrat Petera Olayinky velmi stál. „Příchod Olayinky by mi dával větší smysl než třeba Zima nebo Chorý,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík: „Ze všech zahraničních hráčů, co Slavií prošli, se nejvíce sžil s Trpišovského fotbalovou identitou,“ dodává. „Copak Slavia po Olayinkově odchodu nevyskautovala typologicky vhodnějšího hráče? Nevěřím tomu, že bude tou hvězdou, kterou byl před lety,“ oponuje jeho kolega Pavel Šťastný.

Spor o případný Olayinkův přínos Slavii nenechal chladným ani Štěpána Filípka: „Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým, to jsou fotbaloví melancholici. Nejraději by měli zpátky všechny hráče, kteří kdy ze Slavie odešli. Myslím, že to je špatný směr, nemůžete se na fotbalisty tak fixovat,“ domnívá se Filípek.

„Olayinka ale není hráč, který by to sem šel jen odchodit. Obdivuju jeho bojovnost. Nevyšla mu každá akce, ale vždycky makal,“ stojí si ale za svým Černík. Co si tým Ligy naruby myslí o případném přínosu Lukáše Vorlického. A čím zaujal při debutu za Spartu Ermal Krasniqi?

Celý díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz

Jak si povedou Ševčík, Karabec a Sejk na hostování?

Jaká bude Mladá Boleslav pod novým majitelem?

Co projekt Liberec a Hlavatý?

Kdo opustí kádr Slavie?

Udrží Dynamo Jana Suchana?

Proč je EURO tak nudné?

Věří Trpišovský Kinskému dostatečně?

Liberecký skauting na Slovensku

Jakou roli hraje v českém fotbale Jiří Šimáně?

