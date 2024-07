Prohra Plzně: lekce i skvělý Kabongo. Panoš měl skvělé věci, ale…

Trenér Miroslav Koubek protočil téměř kompletní dvě jedenáctky, jediný obránce Václav Míka, který se vrátil z úspěšného hostování v Chrudimi, odehrál celý zápas. Podstatnou zprávou pro západočeskou družinu je, že se po krátkém volnu vrátili tři reprezentanti.

Pavel Šulc a Lukáš Červ zvládli v solidní kvalitě každý po poločase. Robin Hranáč, který na EURO odehrál všechny tři české zápasy, zatím sledoval dění ve stínu na lavičce. Připravený bude na páteční generálku v Kufsteinu proti Kodani.

„Reprezentanti mají kopec energie, mužstvo ožilo, navíc je cítit kvalita, síla jejich osobností. Vrátili se po dvou týdnech přípravy a odvedli to, co jsme do nich očekávali,“ chválil v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport své klíčové hráče plzeňský asistent Marek Bakoš.

Logicky už scházel Tomáš Chorý, který se chystá na novou kapitolu ve Slavii. „Bude nám chybět. Ale doufám, že jenom v kabině a na hřišti to nebude znát. Byl to lídr, celou sezonu jsme se na něj mohli spolehnout. Přejeme mu jen to nejlepší, ale ať jsou za námi,“ dodal záložník Jan Kopic, jeden z nejzkušenějších hráčů týmu.

Viktoria na rozpáleném pažitu ve Westendorfu narazila na pohárovou kvalitu. Karabach, který po obědě před zápasem s Plzní odehrál přípravu proti druholigovému bundesligovému Kaiserslauternu, nasadil nejsilnější možnou sestavu.

„Dobře si je pamatuju. Měli tam hodně hráčů, kteří proti nám nastoupili před dvěma lety. Jsou hodně techničtí s velkou kvalitou na balonu,“ připomněl Kopic úspěšné play off o Ligu mistrů, které Viktoria pod Michalem Bílkem zvládla po výsledcích 0:0 a domácí výhře 2:1 v odvetě.

Karabach odehrál v rakouské přípravě výbornou první polovinu, zejména po levé straně si vytvářel dost šancí. Vedení 2:0 bylo zasloužené, navíc Plzeň nevyužila některé šance z úvodu.

Evropský level poprvé okusil teprve šestnáctiletý Jiří Panoš, v němž si Plzeň piplá výjimečný talent. Zápas na skromné tribunce stadionku na okraji Westendorfu sledovali i jeho rodiče, kteří logicky intenzivně prožívají hráčův strmý vzestup a boj o místo v prvním týmu.

„Do dvacáté minuty tam měl skvělé věci, bral si situace nahoru, vytvářel přečíslení, nebezpečné situace,“ chválil Bakoš. „Potom se mu dva míče nepodařily, jeho reakce byla přirozená, normální. Zkušenosti teprve nabírá. Ale i proti takovému týmu ukázal, že je to velmi zajímavý hráč do budoucna,“ chválil někdejší útočník Viktorie. „Je to úplně jiný level. Kór na prostředku, kde hraje Pany, není ani vteřina času. Dáte špatně jeden balon a hned jsou soupeři u vás, každá ztráta na téhle úrovni bolí. Ale Pany je fakt dobrý. Každý vidí, že v sobě něco má, je na něm, aby to dokázal naplno využít a pomohl Plzni třeba už tuhle sezonu,“ dodal Kopic.

Za Viktorii snížil na konečných 1:2 ve druhém poločase Christophe Kabongo. Dvacetiletý mládežnický reprezentant a jedna z plzeňských letních posil s ledovým klidem zakončil krásnou průnikovou přihrávku za obranu od Lukáše Červa.

„Na hrotu se mi líbí. První zápasy hrál z kraje, tam mu to moc nesedělo, ale když šel na hrot, pokaždé dal gól,“ připomněl Kopic jeho zásahy ve finišující přípravě. „Má fakt dobré zakončení, zvedne mu to sebevědomí. Ukázal trenérovi, že s ním na tuhle pozici může počítat.“

Plzeň čeká ještě jeden ostrý test, v pátek od 16:00 v Kufsteinu sehraje generálku proti dánské Kodani. Velmi pravděpodobně bude mužstvu scházet Cheick Souaré, který nebyl k dispozici ani proti Karabachu. „Má zdravotní problémy, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech. Je možné, že se zapojí příští týden,“ nastínil Bakoš.