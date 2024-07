Kabongo, „jiný“ dynamit Plzně: Chci být nejlepší! Bude tlačit na Vašulína?

Sebevědomí podpořené výkony na hřišti. Takový je Christophe Kabongo. Maminka původem z Ruska a táta z Demokratické republiky Kongo se potkali v Praze, kde se jim před dvaceti lety narodil současný člen české jednadvacítky. V šestnácti odešel z mládeže Sparty na zkušenou do Belgického Lommelu, přes hostování ve slovenské Podbrezové, kde ho vedl oceňovaný český trenér Roman Skuhravý, zakotvil v létě v Plzni. „Baví mě to tady,“ usmívá se, když vypráví o své netradiční životní i fotbalové cestě a smělých plánech do další kariéry.

Kdy jste slyšel poprvé o zájmu Plzně?

„Řešilo se to už od zimy, nakonec to takhle dopadlo a v létě jsem přestoupil. Určitě jsem se chtěl posunout do lepšího týmu. Je to krok, který jsem chtěl udělat, snad mi to v Plzni vyjde. Udělám pro to všechno.“

S čím jste se v novém klubu musel srovnat?

„Nebyl jsem zvyklý na takovou intenzitu v tréninku a těžkou přípravu. Ale zhruba po týdnu jsem si zvykl, teď už je to v pohodě. Oproti Podbrezové je to velký rozdíl. Ale tlak si k tělu nepřipouštím. Bertu to tak, že dělám sport, který miluju, mám práci, kterou miluju a ostatní nevnímám.“

Takhle jste nastavený odmalička?

„Kdybych tohle nevyhledával, nemůžu