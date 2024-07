Generálka Plzně: obavy o Červa! Odjel s týmem, první zásah mladíka (16)

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Radovali se z rychlé otočky skóre na 2:1, zároveň první branky šestnáctiletého Jiřího Panoše za áčko. Pozitivní informace z plzeňské generálky s Kodaní (3:3) překryla nepříjemná situace kolem Lukáše Červa. Klíčový polař Viktorie a český reprezentant musel brzy střídat. V jednom ze soubojů dostal tvrdou ránu, kterou dlouho rozdýchával na zemi. Zranění by naštěstí nemělo být fatální.

Plzeň v tu chvíli čerstvě vedla, na inkasovanou branku po pěkné akci Kodaně zareagovaly v úvodní pasáži nové posily. První branku za dospělé áčko vstřelil Jiří Panoš (16), který zakončil přesný centr Jana Kopice parádní hlavičkou. Na 2:1 zvýšil nový útočník Christophe Kabongo (20), kterému pomohla chyba gólmana dánského celku.

Krátce po plzeňském vedení padl k zemi Lukáš Červ. Odnesl tvrdý souboj uprostřed pole a doktoři okamžitě ukazovali, že se musí střídat. Na hřiště šel Alexander Sojka (21), další mladý novic v západočeském kádru.

Červ po nepříjemném incidentu dlouho ležel ve stínu vedle plzeňské střídačky. Nešlo o svalové zranění, utrpěl náraz v oblasti hrudníku. Zprvu nešlo o hezké momenty. Špatně se mu dýchalo, lékaři řešili, zda zavolat sanitku. Červ se naštěstí postupně probíral a byl schopný se posadit. Po prvním poločase už odešel po svých směrem k šatnám, držel telefon v ruce a dával vědět svým nejbližším, že je v pořádku.

„V první chvíli jsem ani neviděl, že tam takhle lehnul. Říkal, že si asi jen s něčím špatně pohnul, má snad jen nějaký menší problém. Věříme, že bude v pořádku a připravený na ligu,“ řekl po utkání pro deník Sport a web iSport.cz kapitán Lukáš Kalvach. „Nikdy není příjemné, když se hráč zraní a musí jít dolů, navíc v generálce před ligou. Věřím, že bude fit. Uvidíme, jak to bude vypadat. Snad se příští týden zapojí a bude plně k dispozici,“ dodal asistent Marek Bakoš.

Doktoři a fyzioterapeuti se Červovi věnovali celé utkání. Jaroslav Zeman hráče pečlivě prohlížel, nakonec společně s kolegy rozhodl, že sanitka nebude třeba. Účastník letního EURO odjel domů normálně s týmem, jen mu lékaři zdůrazňovali, aby si dával pozor a jakýkoliv problém včas hlásil.

Je jasné, že ho čeká pár dní klidový režim. Jde o nepříjemnost, Červ se společně s reprezentanty Hranáčem a Šulcem připojil k týmu v Rakousku až na závěr soustředění. Nakonec odehrál jeden poločas s Karabachem a úvodní pasáž s Kodaní, než musel z placu. Šulc z preventivních důvodů do generálky vůbec nezasáhl, Hranáč odehrál první poločas.

Ztráta klíčového záložníka by pro Plzeň byla obzvlášť bolavá. Viktoria nemá do středu zálohy kde brát. Aktuálně mužstvu vedle Lukáše Kalvacha zbývají v áčku začínající mladíci Jiří Panoš, Alexander Sojka a Ondřej Deml. Čeká se, až se kompletně uzdraví a do plného tréninku postupně zapojí Matěj Valenta.

Mladíci se ale v kádru zabydlují velmi obstojně. Velkou část uprostřed pole proti Kodani, jarnímu osmifinalistovi Ligy mistrů, odehráli uprostřed pole společně s kapitánem Kalvachem, ve druhé půli si poradili dokonce bez něj. Deml se navíc blýskl krásnou asistencí na třetí trefu Plzně, kterou obstaral Matěj Vydra.

„Jsou připravení, proto s námi jeli na soustředění a jsou v kádru. Aby nabrali zkušenosti a minuty s týmem. Určitě jsou dál, než před soustředěním, odehráli tři těžké zápasy. Nezklamali, odvedli maximum,“ chválil Bakoš.

Dánský soupeř srovnal na konečných 3:3 z poslední akce zápasu hlavou po rohu. „Celé soustředění jsme pracovali na sehrání týmu, kvalitní soupeř nám ukázal věci, které musíme zlepšit. Kodaň je tým s velkou kvalitou, proto nám dali tři góly. Mohlo jich být méně, budeme si to ukazovat a hledat důvody, proč jsme inkasovali,“ zhodnotil generálku Bakoš.

Plzeň začíná za týden v sobotu na Dukle, představí se tedy na hřišti nováčka soutěže. „Věříme, že jsme vyladění,“ shrnul západočeský asistent za celý klub.