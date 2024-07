Sparta přivede dalšího Dána: stoper (23) se zná s Friisem, dohoda s Turky

Na cestě do Sparty je další dánský obránce. Mathias Ross by měl do kádru českého mistra dorazit na roční hostování, součástí dohody pravděpodobně bude opce na trvalý přestup. Informoval o tom dánský deník Tipsbladet. Třiadvacetiletý hráč momentálně působí v tureckém Galatasarayi, v minulé sezoně hrál v nizozemské lize.

Sparta dotahuje další letní posilu, jednání o příchodu nového hráče do defenzivy jsou prakticky hotová. Ross by měl vyztužit stoperskou trojici. Dán loni v létě přestoupil do Galatasaraye, odkud putoval na hostování do nizozemského Nijmegenu.

V Turecku pravděpodobně po návratu znovu nezůstane. Ross je velmi blízko dohodě se Spartou, půjde o roční hostování. Pokud se bývalý mládežnický reprezentant v letenském týmu prosadí, vedení může uplatnit opci ve výši 1,5 milionu eur (asi 37 milionů korun). V tom případě by na stůl byla položena tříletá smlouva.

Ross pochází z dánského Aalborgu, kde se protlačil až do prvního týmu. V něm se před dvěma lety potkal na půl roku s Larsem Friisem, současným trenérem sparťanského áčka.

Po přestupu do Turecka odehrál za Galatasaray jen dvě pohárová utkání, v minulé sezoně v Nijmegenu naskočil do 25 soutěžních zápasů a dal dva góly. Jde zřejmě o hráče na pozici středního nebo pravého stopera.

Sparta kromě Rosse dotahuje příchod také levého wingbeka. Španěl Imanol García z Athletika Bilbao by měl být podle deníku Sport a webu iSport.cz oficiálně představen nejpozději ve středu dopoledne. Stejně jako Ross.