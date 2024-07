Moje sestava pro Fantasy: Bez Birmy je to hřích. Skrytý klenot v Karviné?

Je to alchymie. Selský rozum velí nasypat tam hráče silného trojlístku. Jenže kdo vidí do hlavy Jindřicha Trpišovského? Co když mi zlomí vaz jeho pověstný kolotoč s hráči? V mé sestavě pro iSport Fantasy jsem šel svědomitě od Karviné až do Plzně. A nezbyl mi ani flok. Jdeme na to!

Brankáři

Martin Jedlička (Plzeň, 7 milionů)

Když zavítá Plzeň v prvním kole na Duklu, je podle mě povinnost Jedlu zahrát. Sedmička je ještě na hraně únosnosti, co bych za brankáře byl ochotný zaplatit. Věřím, že mi to splatí a pověstný nováčkovský entusiasmus ho nesemele.

Jakub Markovič (Baník, 4,1 milionu)

Já čekám, on čeká a myslím, že i všichni v Ostravě čekají, jak a jestli se konečně vyloupne po odchodu Jiřího Letáčka. Co se týče srovnání cena:potenciální výkonnost, tak si myslím, že žádného čapájeva nelze pořídit za lepší peníz.

Obránci

Patrik Vydra (Ml. Boleslav, 5, 1 milionu)

Tady sázím primárně na skutečnost, že pro Bolku jde o docela výraznou posilu. Je to hráč velkých kvalit, akorát se zatím ve sparťanské konkurenci tolik neprosadil. Myslím si, že kouč David Holoubek s ním bude počítat spíše do záložní řady. Větší šance na body.

Dominik Plechatý (Liberec, 6 milionů)

S kolenem si užil v minulé sezoně svoje. Vlastně ji promarodil. Teď je na nové startovní čáře a pod novým koučem. Měl by patřit k ústředním postavám defenzivy u Nisy. V profi kariéře ještě nikdy neskóroval. Je čas to změnit, Dominiku!

Jaroslav Zelený (Sparta, 7,2 milionu)

Po odchodu Ladislava Krejčího by měl dostávat více prostoru. Má návyky jako krajní obránce, kteří se přece jen třeba k asistencím dostanou častěji než stopeři. Sparta sice dotáhla příchody dvou borců ze zahraničí, ale spíš očekávám v základu již osvědčenou tvář.

Adam Ševínský (Liberec, 4 miliony)

Tenhle kluk může být neobroušený diamant Fantasy. Je na úplně nejnižší ceně, ale myslím si, že pro Kováče na chvostu mezi beky nebude. Reference na něj jdou dobré. Dostal pěknou nálož minut v přípravě. Klidně by se mohl objevit o víkendu v základu.

Matěj Chaluš (Baník, 6,7 milionu)

Poslední místečko v sestavě a přesně mi zbylo na něj. Náhoda? Nemyslím si. Nebezpečný při útočných standardkách, což v minulé sezoně ukazoval v Liberci.

Záložníci

Veljko Birmančevič (Sparta, 10 milionů)

Opomenout ho? To by byl hřích. Pak jsem si vzpomněl na jistého Šulce z Plzně, který stojí stejnou pálku a trochu jsem znejistil, ale Birma je prostě kanón. Nic není staršího než včerejší noviny a forma z minulé sezony, ale plejer jeho kvalit se snad zase bude prosazovat.

Michal Hlavatý (Liberec, 8, milionu)

Ve Slovanu buď nakopne motory a naplní dlouho zmiňovaný potenciál pro větší klub, než jsou Pardubice, anebo se sklouzne do ligového průměru. Šikula ve středu pole, který umí rozdávat důvtipné přihrávky? To je nedostatkové zboží.

Matěj Jurásek (Slavia, 7,8 milionu)

Nakonec jediný borec v sešívaném v mé sestavě, i když jsem po dalších pošilhával. Tady ale fakt nevím, jak to český Klopp poskládá. Juráska může do základu katapultovat i hattrick proti Žilině. Právě obranu Slovácka by mohl rozhýbat zrovna on.

Adam Vlkanova (Hradec Králové, 4,7 milionu)

Když si dopřeješ Birmu nebo Hlavatého, logicky někde musíš utáhnout opasek. Na staré dobré adrese by se mohl trochu restartovat, když štace v Polsku moc nevyšla. Poměrově je na tom podobně jako gólman Markovič, tak neber ho.

Rajmund Mikuš (Karviná, 5,2 milionu)

Nejlepší hráč Karviné v minulé sezoně. 16 zápasů a 5+5? Co chtít víc? Upřímně se divím, že na řece Olši setrval. Čekal bych, že půjde za lepším, ale jako tajný žolík se může hodit. Měl i slušnou přípravu, takže není o čem.

Útočníci

Christophe Kabongo (Plzeň, 6,5 milionu)

Konečně je v české lize! Drásalo mě, jak byl utopený v Podbrezové. Tohle je kluk, který může rozkvést. Věřím tomu, že pro Viktorii to bude skvělý kauf. Důrazný, rychlý, teď ještě zachovat klid v zakončení a ono to půjde.

Lukáš Juliš (Olomouc, 8,3 milionu)

Suma za útočníka Sigmy? Poslal jsem ho tam přes závit. V přípravě to žádná hitparáda nebyla, ale pořád je to forvard s čichem na góly a Olomouc hraje v prvním kole na jihu Čech, to by mohl trefit zařízení.

Jan Kuchta (Sparta, 9,3 milionu)

Když nenastoupí, tak jsem to úplně dobře neuvařil, ale tahle kuchtička prostě nesmí chybět. Sparta hraje doma s Pardubicemi. Pokud ho Friis pošle do hry, tak věřím, že si bude chtít spravit chuť po rozpačitém EURO, kde notabene větší prostor nedostal.