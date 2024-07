Trpišovský o kreativitě, šíři kádru či Olayinkovi: Okamžitá posila!

Video se připravuje ... „První dotaz nové sezony,“ usmál se Jindřich Trpišovský. Znovu ve svém živlu – mohl před novináři povídat o fotbale a o svém týmu. Slávistický trenér se před klíčovou sezonou dotkl hned několika témat – přípravy, kterou ovlivnilo EURO, cesty do Ligy mistrů, nebo návratu Petera Olayinky. „Jeho přepínání a represinky jsou abnormální. Snažili jsme se přivést hráče z Evropy, mám ale radost, že se nakonec povedl ten příchod, který nám nejvíce pomůže,“ vyhlíží posilu.

O přípravě „Příprava byla specifická kvůli EURO, připomíná to situaci před třemi lety. V kempu s námi v Rakousku bylo 20 hráčů pod 23 let, takže dostali velký prostor, a někteří naznačili velký potenciál o užší kádr nebo i základní sestavu. Pak je tu třeba Denis Halinský, který ukázal svou výkonnost, ale zároveň je pro něj lepší pravidelně hrát. Trochu nám to kalí zranění, která se různě objevovala. Mluvím o Štěpánu Chaloupkovi, který má podobné zranění, jako když přišel, akorát na druhé noze. Zjišťujeme, zda to nemá souvislost se zimní operací třísel, kterou podstoupil. Zranil se i Lukáš Masopust. Christos Zafeiris také, ten by ale mohl být připravený na druhé kolo s Českými Budějovicemi.“ Slavia v generálce přehrála Žilinu • Foto SK Slavia Praha

O návratu Petera Olayinky „Už několik let tu hledáme hráče pro Slavii a kromě zadání, které je na každý post jiné, jsou tu modelové příklady hráčů. U křídla je to Peter Olayinka, jeho přepínání a represinky jsou abnormální. Pár let zpátky jsme seděli se skauty a byla jim řečena ta věta „najděte mi nového Olayinku“. Ivan Schranz to trochu splňuje, ale ideálního hráče stále hledáme. Když Peter odcházel, vedli jsme spolu rozhovor, moc se mu nechtělo odcházet, ale končila mu smlouva. Já jsem mu řekl, že do roka bude zpátky, i on to v hlavě měl. Jsem stoprocentně přesvědčen, že i ve 28 letech to bude okamžitá posila. Někdy se bavíme o tom, že se hráč musí zapracovat, ale to tady to tak není. Snažili jsme se přivést hráče z Evropy, ze šesti jmen se ale nepodařilo přivést nikoho. Mám radost, že se ale povedl ten příchod, který nám nejvíce pomůže. Zná nás, zná spoluhráče a má vítěznou mentalitu.“ Nigerijský král odchází. Podívejte se na TOP góly Petera Olayinky ve Slavii Video se připravuje ...

Přetlak v ofenzivě „Je velký, mohou do toho promluvit ještě zranění. Dnes se nám dva hráči ze stejné formace zranili bohužel další dva, jeden asi vážně, má prošlápnutou stojnou nohu. Jsme na začátku přestupového okna a někteří naši hráči jsou v hledáčcích jiných klubů. Často čelíme nabídkám až ke konci léta. Nevylučuji, že se může stát nabídka, která bude dávat smysl všem stranám. Někteří hráči se vrací z EURO, takže je skvělé, že máme hráče k dispozici. Na začátek ligy je dobré mít širší kádr. Je tam velká variabilita, Wallem i Provod jsou použitelní na více pozicích. Hrajeme spoustu zápasů do zavřené obrany, ale i spoustu zápasů nahoru dolu. Dnes si můžete také dovolit vystřídat všech pět ofenzivních hráčů.“ Slavia měla na EURO početné hráčské zastoupení • Foto Michal Beránek (Sport)

O chybějící kreativitě „Když tu hrál Nico Stanciu a zaznívaly hlasy, že už by mohl odejít, všem jsem říkal, ať si ho váží. Hráčů jako on je ve fotbale stále méně, a ukázalo se to, když odešel. My jsme o nějaké hráče do středu pole ze zahraničí stáli. Cham pro nás představoval právě hráče do plné obrany. Třeba se to ještě povede, uvidíme. Dříve se to na tuto pozici řešilo Lingrem a neměl sice finální přihrávky, ale nahrazoval to produktivitou. Zároveň, Filipa Prebsla znám sice od 16 let, ale ohromně mě překvapil finálními přihrávkami a míči za obranu. Alexandr Bužek v tom také ukázal velký potenciál. A čekám i něco od Christose Zafeirise. Naznačil velké věci, ale zatím nám nerozhoduje zápasy. To mi chybí. Nemůžeme mít střeďáka s jednou asistencí za sezonu. Chtěli bychom, aby bodově explodoval i Petr Ševčík. Je tu i Lukáš Vorlický, který umí vytvořit šanci z ničeho.“ Alexandr Bužek v přípravě Slavie • Foto Martin Malý/ SK Slavia Praha

O Lukáši Vorlickém „Překvapil nás, především svou intenzitou. S nohou si prošel hroznými peripetiemi, má v něčem individuální přípravu, speciální rozcvičku… ale zaujala mě jeho chuť do fotbalu, je vidět, že mu chyběl. Připomíná mi svým řešením na hřišti Nica Stanciua, dlouho jsem něco takového neviděl. Přípravné zápasy jsou jiné než soutěžní, ale potenciál má ohromný. Je to jen o zdraví.“ Lukáš Vorlický v přípravném zápasu proti Podbrezové • Foto slavia.cz