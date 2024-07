Rodí se pikantní přestup na Moravě. Olomouc chce gólmana, loví u rivala

Nespokojenost s výkony mužů v brance v minulé sezoně donutila olomoucké vedení k akci. Slovák Matúš Macík, považovaný za prvního gólmana, byl přesunut do béčka a má svolení hledat si angažmá. „Nejde až tak o výkonnost, ale možná jsme chybovali a uspěchali jeho návrat po dlouhodobém zranění. S brankáři jsme měli trošku problémy a lidé na to nějak reagovali. Také Matúš se dostával pod tlak,“ podotkl manažer Minář s tím, že případná změna prostředí by potetovanému dlouhánovi mohla pomoct k návratu do bývalé fazony.

V klubovém režimu zatím zůstává a podle kouče Tomáše Janotky jeho přesun do rezervy neznamená, že má dveře do áčka nutně zavřené. Do ligy půjde Sigma s trojicí Digaňa, Stoppen, Koutný. Hierarchii ovšem může zásadně změnit příchod Dostála. Podle zdrojů iSport.cz. o něj hodně stojí nový trenér gólmanů Otakar Novák, jenž s Dostálem dlouhá léta spolupracoval ve Zlíně. „Tyto myšlenky jsou s tím spojené,“ nezapíral Minář.

V Baťově městě strávil holohlavý chlapík dosud celou kariéru a po sestupu klubu chce dál chytat nejvyšší soutěž. Jenže vedení klubu se logicky cuká. Nemíní jen tak přijít o klíčovou postavu mužstva, o níž se v létě hovořilo v souvislosti s Baníkem, Pardubicích či dokonce s Plzní. „Žádná nabídka ale nebyla na stole,“ sdělil Zdeněk Grygera, generální manažer.

Pikantní transfer mezi moravskými celky je nicméně ve hře. „Může se to stát tento týden, za čtrnáct dnů,“ pokrčil rameny Minář. Taky je možné, že k dohodě nedojde vůbec a Dostál bude muset po letech čapat pouze druhou ligu. V tom případě by nejspíš zůstal v olomouckém kádru Macík, jenž může jinak zamířit na hostování.