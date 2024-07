Footcast Preview: Naváže Sparta na Priskeho éru a co Plzeň bez Chorého?

S novou sezonou nejvyšší české fotbalové ligy a startem iSport Fantasy vzniká spolupráce mezi iSport.cz a Footcastem. Jakub Podaný s Davidem Sobiškem si do prvního dílu před startem sezony pozvali redaktora deníku Sport Michala Kvasnicu. Premiéru nového dílu sledujte dnes od 20:30 na 02 TV SPORT.

Nové studio. Nový formát. Footcast se s novou sezonou nejvyšší fotbalové ligy zaměřuje na preview jednotlivých kol a v tomto díle se detailně věnuje hned úvodnímu zápasu mezi obhájcem titulu Spartou a Pardubicemi:

Nastoupí Birmančevič s Kuchtou a další reprezentanti?

V jakém rozestavení nastoupí Slavie?

A jak bude vypadat Sparta pod novým trenérem?

Jakub Podaný i David Sobišek jsou rovněž nedílnou součástí iSport Fantasy. Koho si vybrali do svého týmu? I to se dozvíte v novém díle Footcastu, do kterého zavítal i Michal Kvasnica.

Nenechte si ujít premiéru dílu na O2 TV Sport dnes ve 20:30, sledovat můžete už teď na YouTube.