Kuriozita Suchého: dvě žluté během minuty. Klíčový moment, řekl Kozel

Nedisciplinovaně. Tak se dá nejmírněji popsat způsob, kterým do nové sezony Chance Ligy vstoupili fotbalisté Mladé Boleslavi. K prohře 0:2 v Jablonci totiž výrazně přispěly dvě červené karty, obě po akumulovaných žlutých. Zkušenému Markovi Suchému se dokonce obě povedlo nasbírat během jedné minuty. „Po první žluté byl naštvaný, promítlo se to asi i do dalšího souboje,“ myslel si Luboš Kozel.

Že se klukoviny dopustí Benson Sakala, hráč, který už v minulé sezoně dostal stopku na osm zápasů, se dá očekávat. Ale že na něj dvěma žlutými kartami naváže velezkušený Marek Suchý? Zvlášť během jedné minuty? Na to by si asi nikdo nevsadil.

K incidentu došlo nejdříve v 71. minutě, Suchého ohnání se nohou po Dominiku Hollém vyvolalo u laviček velké emoce. Už to se dalo popsat jako oranžový zákrok. „Vyhrál jsem souboj na tělo, pak mě Suchý trefil mezi nohy. Bylo to na rozhodčím, jestli červená, nebo žlutá,“ komentoval slovenský hráč, který v první půli otevřel skóre. Šestatřicetiletý obránce dostal žlutou kartu a museli ho rozzuřeného odtahovat spoluhráči.

„Mára byl přesvědčený, že tam kontakt nebyl. Bylo tam hodně emocí, spělo to rovnou k tomu, aby tu druhou dostal hned po tom incidentu. V tomhle případě bychom to měli lépe zvládat emočně. Je to velká škoda,“ říkal mladoboleslavský Dominik Kostka.

A přesně to se stalo. Dlouze nakopnutý přímý kop, Suchý šel do souboje loktem a byl vyloučen. Obě karty dělilo pouze 55 sekund. „Po první žluté byl naštvaný a konsternovaný, promítlo se to asi i do dalšího souboje,“ myslel si Luboš Kozel, který zažil s Jabloncem vítěznou premiéru.

„Červená Suchého byla ohledně výsledku rozhodující, Boleslav ztratila víru,“ dodal s tím, že se do té doby Jablonci přesilovka 11 na 10 příliš nedařila. Až když šel soupeř do devíti, přidali domácí druhý zářez skrze Vachtanga Čanturišvilliho.

Suchý dal trochu vzpomenout na Martina Filla, který (ne)slavně dostal v dresu Zlína minulý rok dvě žluté během čtyř minut, jen aby podobný kousek zopakoval po konci trestu.

Boleslavský trenér David Holoubek uznal, že karty byly zasloužené. O zkratu Marka Suchého se ale na tiskové konferenci očividně bavit příliš nechtěl. „Na to se mi opravdu špatně odpovídá. S Markem jsem nemluvil. Jestli měla být červená už předtím? Asi vycházíte z televizního záběru, ale já jsem to neviděl. Byla přede mnou směsice hráčů. Obě červené byly zbytečné a štvou mě,“ pravil.

Soustředil se spíše na herní aspekt hry, kde podle něj musí přijít do dalšího utkání značné zlepšení. Půjde o hodně, Boleslav se už ve čtvrtek utká doma v předkole Konferenční ligy s litevským Transinvetem.

„Tento tým má rozhodně navíc. Nehráli jsme takhle jediné přátelské utkání. Tohle rozhodně nebyl optimální start do sezony. Ale i takové zápasy mohou ukázat něco dobrého, tým se musí nastartovat. Kluci to sami cítí a moc dobře ví,“ uzavřel nepovedené odpoledne Holoubek.