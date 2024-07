Panoš (16) vlétl do ligy: Splnění snu! Premiéry Douděry i Šebrleho

Plzeň v tu chvíli vedla 3:0, po vydařeném prvním poločase kontrolovala utkání. Trenéři ukázali na lavičku na nejmladšího člena kádru. Jiří Panoš si proti Dukle odbyl ligovou premiéru, další starty můžou přibývat. Patří k největším talentům, která má český fotbal k dispozici.

„Nabízelo se to, vedli jsme tři nula. Jirka je výborný na míči, ale v tu chvíli zápasu jsme nehráli úplně dobře kombinačně. Musel spíš vykrývat prostory a plnit taktické povinnosti. Jsme rádi, že má debut za sebou a můžeme s ním dál pracovat,“ hodnotil po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Panoš by měl dostávat víc prostoru, během letní přípravy si vybojoval pozici třetího středního záložníka za dvojicí Lukáš Kalvach, Lukáš Červ. V úvodní dvacetiminutovce na ligovém trávníku toho příliš nestihl, přesto naznačil, že je na dospělý fotbal připravený. Mimořádná levá noha, klid na míči, snaha hrát kolmo nahoru. Typologicky jde o výjimečného hráče, jakých v Česku není mnoho.

První start v lize si logicky užíval. „Je to neskutečné. Když jsem viděl před zápasem náš kotel a zdravil se s rodiči, byl to neuvěřitelný zážitek, splnění mého snu,“ radoval se Panoš po utkání, když ligovou premiéru hodnotil v rozhovoru pro klubový web.

Panošovi bylo během sobotní premiéry přesně 16 let, 8 měsíců, 5 dní. Stal se nejmladším hráčem, který kdy za Plzeň nastoupil do ligového zápasu. Překonal Jana Lecjakse, který vstoupil do ligy v listopadu 2007 proti Mladé Boleslavi. Čtyři dny poté se narodil současný největší talent Viktorie. Například Adam Hložek byl jen o čtyři měsíce mladší, když před šesti lety vstoupil do soutěže za Spartu.

„Když jsem přišel do šatny, podíval se na mobil a viděl jsem to. Jsem samozřejmě rád,“ přiznal Panoš. „Snažil jsem se nebát hrát, ani není důvod. Nějakým způsobem jsme si tohle vydřel a chtěl si takový zápas hlavně užít. Ještě důležitější je, že jsme vítězně vstoupili do sezony a povedlo se to celému týmu.“

Na straně Dukly si ligovou premiéru odbylo hned pět hráčů. Mezi nimi i záložník Martin Douděra (22), bratr záložníka Slavie Davida a bratranec Lukáše Červa (23), který na Dukle odehrál celý zápas za Plzeň. „A už jsme v lize všichni tři,“ napsal český reprezentant na Instagram ke společné fotce s bratrancem Martinem.

První ligový zápas odehrál také Štěpán Šebrle (21). Hráč, který je velmi aktivní na sociálních sítích, je synem olympijského vítěze a bývalého světového rekordmana Romana Šebrleho. Ten svého potomka sledoval přímo na Julisce. Šebrle nastoupil od začátku na křídle, za 69 minut hry, než šel střídat, se ale proti silnému soupeři k nějakému většímu momentu nedostal.