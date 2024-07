ONLINE: Dukla - Bohemians. Nováček chce první body v pražském derby

Obhájce titulu Sparta po vítězném vstupu do sezony zavítá ve druhém kole Chance Ligy do Teplic. Jiný pražský celek Slavia po úvodní bezbrankové remíze na Slovácku přivítá v Edenu České Budějovice. Plzeň se doma utká s Hradcem Králové. Mladá Boleslav a Ostrava po úspěšném vstupu do kvalifikace Konferenční ligy budou usilovat o první body v ligovém ročníku. Sobotní program otevírá duel Dukly proti Bohemians. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSport.cz.